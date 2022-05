Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck: HPG).

Tập đoàn Hoà Phát bị xử phạt do vi phạm quy định chứng khoán. Ảnh: T.L

Theo đó, HPG bị phạt tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPG giảm mạnh từ đầu tháng 3 đến nay, hiện đang ở vùng giá cách đây đúng 1 năm 36.300 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng quý I/2022 của HPG lần lượt đạt 44,1 nghìn tỷ đồng và 8,2 nghìn tỷ đồng, tăng 41% và 17% so với cùng kỳ. Sản lượng thép xây dựng của công ty đạt kỷ lục là 1,34 triệu tấn - tăng 57% so với cùng kỳ hay 23% so với quý trước. Sản lượng tiêu thụ thép HRC cũng tăng 15% so với cùng kỳ đạt 763 ngàn tấn, trong khi sản lượng thép dẹt thành phẩm (bao gồm cả thép ống và thép mạ) tăng 20% so với cùng kỳ đạt 313 ngàn tấn, nhờ nhu cầu trong nước phục hồi.

Cùng với xử phạt Tập đoàn Hòa Phát, UBCKNN cũng vừa mới ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp vì lỗi công bố thông tin. Cụ thể, công ty này bị phạt 70 triệu đồng vì mua lại 30.000 cổ phiếu quỹ trong năm 2020 nhưng không báo cáo UBCKNN theo quy định của pháp luật./.