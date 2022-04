Thanh Hóa: Thu ngân sách nội địa quý I đạt gần 47% dự toán

(TBTCO) - Ông Mai Đình Tú – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho hay, lũy kế hết quý I/2022, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt 7.997 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, bằng 182,3% so với cùng kỳ thực hiện. Nếu trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, số thu nội địa đạt 4.719 tỷ đồng, đạt 40,6% dự toán giao, bằng 152,1% so với cùng kỳ thực hiện.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

Ông Mai Đình Tú đánh giá, ngoài việc tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thực tiễn công tác thu ngân sách quý I/2022, còn chịu ảnh hưởng một số chính sách giảm thuế từ năm 2021 như: Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế phải nộp đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức, trong đó giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết toán năm 2021 cho số nhiều doanh nghiệp; Nghị định 103/2021/NĐ-CP về giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí từ ngày 1/1 đến 30/6/2022...

Cục Thuế Thanh Hóa triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn. Ảnh: Bá Phú

Bên cạnh đó, một số chính sách mới về giảm thuế bắt đầu có hiệu lực từ năm 2022 như: Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/NQ-UBTVQH15 ngày 11/1/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…, khiến nhiều nguồn thu bị ảnh hưởng.

Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục vận hành có hiệu quả Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế trên eTax, trả lời những vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế kịp thời; tiếp tục hỗ trợ các cá nhân trong diện thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật…

Trước khó khăn thách thức, tập thể cán bộ, công chức thuế đã nỗ lực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.

Đồng thời, cục thuế nâng cao chất lượng các mảng chức năng quản lý thuế, đặc biệt là kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra các hồ sơ khai thuế có rủi ro cao về thuế, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế, hóa đơn, hoàn thuế…

Đánh giá chi tiết thêm về các chỉ tiêu thu, ông Mai Đình Tú cho hay, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương được 445 tỷ đồng, bằng 99,4% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 1.731 tỷ đồng, bằng 189,3% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, sản lượng tiêu thụ quý I/2022 của Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn được 2.010 nghìn tấn, bằng 100% so với cùng kỳ, số nộp ngân sách đạt 1.539 tỷ đồng, bằng 229% so cùng kỳ. Số nộp NSNN đạt khá một phần do giá dầu 03 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với giá kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được 725 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán, bằng 128% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân được 284 tỷ đồng, đạt 36,2% dự toán, bằng 110,3% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường được 486 tỷ đồng, đạt 42,3% dự toán, bằng 159,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các khoản thu từ đất được 2.884 tỷ đồng, đạt 52,4% dự toán, bằng 225,7% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được, ông Mai Đình Tú cho rằng, kết quả thu ngân sách nhà nước quý I/2022, Cục Thuế Thanh Hóa thực hiện được đánh giá là khá tốt, tạo tiền đề cho các tháng, quý tiếp theo.

Khai thác hiệu quả nguồn thu đi đôi với hỗ trợ doanh nghiệp

Đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong các tháng, quý tiếp theo, ông Mai Đình Tú cho hay, cục thuế đang phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt, khai thác nguồn thu từ tiền thuê đất, công trình xây dựng cơ bản vãng lai, chuyển nhượng bất động sản. Thường xuyên nắm bắt những vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế, những đề xuất, kiến nghị để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời cho người nộp thuế trong quá trình phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19...

Để việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả theo Quyết định 206/QĐ-TC của Bộ Tài chính, Cục Thuế Thanh Hóa đã và đang chỉ đạo, phối hợp cùng với các cơ quan liên quan đẩy mạnh rà soát, phân loại doanh nghiệp, cá nhân để thông báo áp dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp để đa dạng các hình thức tuyên truyền và hỗ trợ việc sử dụng hóa đơn điện tử; tiến hành xây dựng cổng thông tin điện tử của cục thuế để tuyên truyền, giúp doanh nghiệp, người dân có thể gửi vướng mắc vào cổng thông tin, phục vụ việc triển khai hóa đơn điện tử có hiệu quả hơn; thường xuyên nắm bắt, tổng hợp những vướng mắc trong quá trình triển khai để hỗ trợ người nộp thuế kịp thời…

Song song với đó, cục thuế chỉ đạo các bộ phận thanh tra - kiểm tra và các chi cục thuế thực hiện nghiêm các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Đồng thời, cục thuế tổ chức hội nghị làm việc với công an tỉnh về công tác phối hợp đấu tranh với người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là hành vi gian lận trong hoàn thuế; tiếp tục tăng cường chỉ đạo việc rà soát quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh…

Trong công tác quản lý nợ, cục thuế thực hiện kiểm tra công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế đối với những đơn vị có nợ đọng lớn, kéo dài để chấn chỉnh, có các giải pháp chỉ đạo kịp thời; tiếp tục công khai thông tin người nợ thuế trên website cục thuế và trên các phương tiện truyền thông của tỉnh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục rà soát các dự án trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất còn phải nộp tiền sử dụng đất; xác định rõ nguyên nhân chưa nộp, phân loại để xác định là nợ tiền sử dụng, tiếp tục thông báo và đôn đốc quyết liệt các trường hợp có số tiền sử dụng đất đã quá hạn nộp vào ngân sách nhà nước./.