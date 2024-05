Thay đổi phương án điều tiết thị trường vàng, quyết hạ thêm lãi suất cho vay

Thị trường tiền tệ tuần từ 27 - 31/5:

(TBTCO) - Điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường tiền tệ tuần qua là thông điệp từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về phướng án mới trong điều tiết thị trường vàng. Trong khi đó, NHNN cũng thể hiện quyết tâm tiếp tục hạ lãi suất bằng một văn bản chỉ đạo rất cụ thể trong điều hành tín dụng và lãi suất.

Thay đổi phương án với thị trường vàng

Một trong những động thái nổi bật trong hành động của NHNN sẽ được thực hiện từ đầu tuần sau (ngày 3/6) là việc cơ quan này sẽ thực hiện bán vàng miếng SJC thông qua 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank).

Theo NHNN, để thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian vừa qua, NHNN đã tổ chức 9 phiên đấu thầu vàng, cung ứng ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC, tương đương hơn 1,8 tấn vàng.

Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao (khoảng trên 20%). Điều này cho thấy, bên cạnh các yếu tố mang tính thị trường như quan hệ cung - cầu, không loại trừ khả năng có các hành vi phạm pháp, thao túng, làm giá, gây mất ổn định thị trường vàng.

NHNN sẽ thực hiện bán vàng qua 4 ngân hàng thương mại. Ảnh: T.L

Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới về mức phù hợp và bền vững.

Agribank có lợi thế mạng lưới giao dịch rộng khắp, chúng tôi đã triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể sẵn sàng bắt đầu cung ứng vàng cho người dân từ ngày 3/6/2024. Trước mắt, chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện tại Hà Nội, TP. HCM và theo dõi diễn biến thị trường để tiếp tục triển khai mở rộng hơn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường. - Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank.

Sau khi có chủ trương của NHNN, quan điểm của một số ngân hàng tham gia phân phối vàng cho thấy thái độ khá khẩn trương và có sự chuẩn bị khá nhanh chóng. Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank cho biết, có thể nói rằng đây là một chủ trương kịp thời, đúng đắn và trách nhiệm của NHNN cũng như cả hệ thống ngân hàng thương mại.

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV cho biết, ngân hàng này sẽ thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn chính về kinh doanh vàng (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu…), trước mắt là triển khai ngay tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Vẫn kiên định chủ trương hạ lãi suất

Trong tuần qua, NHNN vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng; các chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất, đặc biệt nội đáng chú ý là nỗ lực phấn đấu giảm 1 - 2%/năm lãi suất cho vay. Mục đích nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

NHNN yêu cầu các ngân hàng phải duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định, hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và năng lực quản lý rủi ro, ổn định thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất thị trường.

NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục đẩy mạnh tham gia các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức trao đổi, đối thoại với khách hàng vay vốn nhằm nắm bắt và kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của khách hàng có hiệu quả, thực chất, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

NHNN vẫn kỳ vọng có thể giảm lãi suất cho vay thấp hơn nữa. Ảnh: T.L

Hâm nóng hoạt động ngày không tiền mặt

Tuần qua, Vụ Thanh toán thuộc NHNN cũng đã phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh. Chủ đề năm nay “Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, bảo mật”.

Buổi họp báo nhằm công bố nội dung, các hoạt động ngày không tiền mặt 2024, công bố Tháng khuyến mãi tập trung tại TP. Hồ Chí Minh, ngày khuyến mãi tập trung toàn quốc Cashless Day 16/6…

Ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tại Đề án phát triển Phát triển thanh toán không tiền mặt, ngành ngân hàng đã tập trung lớn cho công tác xây dụng, hoàn thiện thể chế, pháp lý và tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường ứng dụng các công nghệ mới, đổi mới mô hình kinh doanh, hoạt động hợp tác để sáng tạo và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ an toàn, bảo mật, tiện ích…

Công bố chỉ số giá vàng và giá USD tháng 5

Một trong những điểm đáng chú ý trong tuần qua là các số liệu lạm phát, giá vàng, giá USD trong tháng 5/2024 đã được Tổng cục Thống kê công bố.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05% so với tháng trước. So với tháng 12/2023, CPI tháng 5 tăng 1,24% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,44%. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,78%.

Chỉ số giá vàng tháng 5/2024 tăng 3,81% so với tháng trước; tăng 21,47% so với tháng 12/2023; tăng 32,18% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 5 tháng đầu năm 2024 tăng 22,95%.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2024 tăng 1,15% so với tháng trước; tăng 4,21% so với tháng 12/2023; tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 5 tháng đầu năm 2024 tăng 5,24%.