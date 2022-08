Nhiều siêu thị giảm giá mạnh nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9 Cùng với hoạt động du lịch sôi động, chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, hệ thống siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mãi “Tự hào chào đại lễ”, giảm giá đến 50%, áp dụng từ ngày 25/8 đến hết ngày 7/9/2022 với hơn 300 sản phẩm. Trong đó, ngành hàng tiêu dùng nhanh, đồ gia dụng, chăm sóc nhà cửa ưu đãi lên đến 50%; ngành hàng thực phẩm tươi sống, hàng thời trang giảm giá lên đến 35%. Đồng thời, người tiêu dùng đến GO!, Big C mua sắm có cơ hội tham gia các hoạt động náo nhiệt thuộc chuỗi sự kiện “Ngày hội quay về tuổi thơ” được tổ chức bởi Trung tâm thương mại GO!. Chương trình với nhiều hoạt động đặc sắc và thú vị hứa hẹn đem đến cho người tiêu dùng những giây phút vui vẻ được diễn ra từ 20/8 - 11/9/2022.