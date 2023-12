Thị trường chứng khoán duy trì ổn định, thanh khoản tốt, quy mô vốn hóa tăng trong năm 2023

(TBTCO) - Dù chịu nhiều biến động theo diễn biến chung của thị trường chứng khoán toàn cầu, tuy nhiên, về cơ bản thị trường chứng khoán Việt Nam 2023 vẫn duy trì sự hoạt động ổn đinh, thanh khoản tốt. Cũng trong năm 2023, quy mô vốn hóa và quy mô niêm yết của thị trường cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng so với cuối năm 2022.

Chiều ngày 11/12/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính. Về phía UBCKNN có sự tham dự của Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, cùng ban lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKN.

Chứng khoán trong nước diễn biến theo xu hướng chung thị trường toàn cầu

Theo báo cáo của UBCKNN, năm 2023, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trải qua nhiều biến động và chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của TTCK quốc tế. Theo đó, nửa đầu năm, thị trường giao dịch trầm lắng, thanh khoản sụt giảm mạnh so với năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, lạm phát cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn và căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp ở một số quốc gia, khu vực.

Tuy nhiên, sang đến quý III, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng tích cực trở lại, nhờ Chính phủ đã kịp thời đưa ra các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thị trường tài chính; cùng với việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, với 4 đợt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2023 nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Sau đó, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh giảm mạnh trong nửa cuối tháng 9 và tháng 10 trước chính sách tiền tệ của FED và tỷ giá VND được neo ở mức cao, với các động thái của NHNN rút tiền thông qua hoạt động bán tín phiếu nhằm ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, thị trường đã dần phục hồi từ đầu tháng 11 khi áp lực tỷ giá đã phần nào dịu bớt.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Tính đến ngày 30/11, chỉ số VNIndex đạt 1.094,13 điểm, tăng 8,6% so với cuối năm 2022. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 226,15 điểm, tăng 10,2 so với cuối năm 2022.

Sau giai đoạn tích lũy, biến động trong biên độ hẹp vào nửa đầu năm 2023, chỉ số chứng khoán Việt Nam đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong quý III. Ngày 12/9/2023, chỉ số VN-Index đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, đóng cửa ở mức 1.245,44 điểm, tăng 24% so với cuối năm 2022. Tuy nhiên, vào cuối tháng 9, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh giảm nhưng đã dần ổn định trong thời gian gần đây. Tính đến ngày 30/11, chỉ số VNIndex đạt 1.094,13 điểm, tăng 8,6% so với cuối năm 2022. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 226,15 điểm, tăng 10,2 so với cuối năm 2022.

Tương tự với diễn biến của chỉ số, sau giai đoạn trầm lắng trong những tháng đầu năm, thanh khoản thị trường bước sang quý III đã được cải thiện đáng kể với giá trị giao dịch bình quân đạt 24.641 tỷ đồng/phiên, tăng 80% so với mức giao dịch bình quân 6 tháng đầu năm. Sang đến tháng 10, thanh khoản sụt giảm trở lại cùng với áp lực điều chỉnh của thị trường chứng khoán. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 17.492 tỷ đồng/phiên, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quy mô vốn hóa và quy mô niêm yết của thị trường cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng so với cuối năm 2022. Tính đến ngày 30/11/2023, mức vốn hóa thị trường đạt 5.754 nghìn tỷ đồng, tăng10,1% so với cuối năm 2022, tương đương 60,5% GDP ước tính năm 2022. Quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch của thị trường tính đến cuối tháng 11/2023 đạt 2.092 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2022 với 742 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sở giao dịch chứng khoán và 859 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của nhà đầu tư

Trong năm 2023, thị trường chứng khoán tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, tổng tài khoản nhà đầu tư mở mới tăng hơn 926 nghìn tài khoản chứng khoán. Trong đó, cá nhân trong nước vẫn là lực lượng chính khi mở mới tăng hơn 923 nghìn tài khoản, nâng tổng số tài khoản nhà đầu tư trong nước vượt mức 7,76 triệu tài khoản. Tuy nhiên trong tháng 10 đã ghi nhận sự sụt giảm đầu tiên về số tài khoản nhà đầu tư trong nước (giảm 377.973 tài khoản so với tháng trước) chủ yếu do hoạt động rà soát, triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nhà đầu tư.

Toàn cảnh hội nghị.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2023, tổng số tài khoản chứng khoán vẫn tăng 355.672 tài khoản, đưa tổng số lượng tài khoản chứng khoán lên hơn 7,25 triệu tài khoản, tương đương 7,3% dân số, vượt mức 5% dân số theo mục tiêu được Chính phủ đưa ra trong Đề án cơ cấu lại TTCK và bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Về huy động vốn, tính đến cuối tháng 10, tổng mức huy động vốn qua chào bán cổ phiếu (ra công chúng và riêng lẻ) và chào bán trái phiếu (ra công chúng và trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ) của công ty đại chúng là 70.463 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu là 50.527 tỷ đồng và chào bán trái phiếu là 19.936 tỷ đồng.

Huy động vốn cho ngân sách nhà nước thông qua đấu thầu trái phiếu chính phủ (tính đến cuối tháng 11) là 299.706 tỷ đồng./.