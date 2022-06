Phối hợp xử lý nghiêm các sai phạm về báo cáo tài chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến báo cáo tài chính của công ty đại chúng. Trong năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử lý 5 công ty đại chúng do các vi phạm liên quan đến trình bày thông tin trên báo cáo tài chính và 4 tổ chức kiểm toán, 14 kiểm toán viên do các vi phạm liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng, cụ thể: đình chỉ 2 kiểm toán viên, không chấp thuận 8 kiểm toán viên do có sai sót nghiêm trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính và nhắc nhở 4 kiểm toán viên. Trong 3 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ 1 công ty kiểm toán và 2 kiểm toán viên do có vi phạm.