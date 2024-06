(TBTCO) - Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm trong tuần này, trước sức ép từ nguồn cung tăng khi vụ thu hoạch đang diễn ra. Mùa màng thuận lợi tại Mỹ ảnh hưởng đến giá cả nông sản trong tuần.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán giảm so với mức 580-585 USD/tấn. Ảnh tư liệu

Nguồn cung gạo tiếp tục dồi dào do vụ thu hoạch đang diễn ra

Trong khi đó, giá gạo của Ấn Độ tăng do nguồn cung giảm và nhu cầu từ các nhà nhập khẩu lớn tăng lên.

Gạo đồ 5% tấm của nước xuất khẩu gạo hàng đầu Ấn Độ được chào bán với giá 539-546 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 535-543 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Mumbai cho biết, hầu hết các nước nhập khẩu lớn đều ưu tiên gạo Ấn Độ do giá thấp hơn.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 575-580 USD/tấn trong phiên 6/6, giảm so với mức 580-585 USD/tấn của một tuần trước.

Một thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, nguồn cung tiếp tục dồi dào do vụ thu hoạch đang diễn ra. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 630 USD/tấn, không thay đổi nhiều so với tuần trước do nhu cầu ổn định.

Một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết một số thị trường như Philippines, Brazil và châu Phi có quan tâm đến gạo Thái Lan, nhưng chưa có thỏa thuận lớn nào có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Các quan chức cho biết, sản lượng gạo vụ Hè của Bangladesh có thể vượt mức 20,7 triệu tấn của năm 2023, do nông dân tăng diện tích canh tác.

Vụ lúa Hè thường đóng góp hơn 50% trong sản lượng gạo khoảng 37 triệu tấn của Bangladesh.

Thị trường cà phê thế giới

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2024 giảm 150 USD/tấn xuống 4.275 USD/tấn, còn giá cà phê Robusta giao tháng 9/2024 giảm 166 USD/tấn xuống 4.128 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 giảm 9,4 xu/lb xuống 224,8 xu/lb và giá càphê Arabica giao tháng 9/2024 giảm 8,45 xu/lb xuống 224,9 xu/lb. (1lb= 0,45kg).

Giá cà phê trên hai sàn đồng loạt giảm mạnh trong phiên cuối tuần do hoạt động bán tháo trước thông tin nguồn cung được cải thiện.

Trong khi đó tại Việt Nam, giá cà phê ngày 8/6 giao dịch trong khoảng 122.000-123.500 đồng/kg.

Mùa màng thuận lợi tại Mỹ cũng đang ảnh hưởng đến giá cả nông sản

Giá lúa mỳ tại các hợp đồng kỳ hạn trên sàn Chicago đã giảm mạnh 8 phiên liên tiếp tính đến ngày 7/6, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tạm dừng nhập khẩu lúa mỳ, qua đó giáng một đòn vào triển vọng nhu cầu toàn cầu.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích dự báo sản lượng lúa mỳ vụ Đông tại Mỹ dồi dào sẽ làm tăng nguồn cung của ngũ cốc này.

Trong khi đó, giá ngô và đậu tương giao kỳ hạn giảm nhẹ sau khi báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ đẩy đồng USD tăng giá, khiến hàng hoá xuất khẩu của Mỹ giảm sức cạnh tranh.

Cụ thể, trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), giá lúa mỳ giảm 13,75 xu xuống còn 6,2575 USD/bushel. Giá lúa mỳ dao động quanh mức thấp nhất một tháng, giảm gần 1 USD so với mức đỉnh 10 tháng của tuần trước là 7,2 USD/bushel.

Giá đậu tương giảm 18,75 xu xuống 11,81 USD/bushel, còn giá ngô giảm 6,25 xu xuống 4,4575 USD/bushel.

Bộ Nông nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ tạm dừng nhập khẩu lúa mỳ từ ngày 21/6 đến ít nhất là ngày 15/10 để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.

Các nhà giao dịch cho biết Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến quan trọng của lúa mỳ Biển Đen, đặc biệt là lúa mỳ Nga.

Việc thiếu vắng nhu cầu từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm gia tăng cạnh tranh ở các thị trường xuất khẩu khác./.