(TBTCO) - Mối quan hệ hợp tác, giao thương kinh tế Việt Nam - New Zealand đã có bước phát triển mạnh và ổn định kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện tại, doanh nghiệp hai nước đang có rất nhiều cơ hội hợp tác hết sức tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, dịch vụ nông nghiệp, hoặc các giải pháp trong sản xuất thực phẩm, đồ uống…

Nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ USD

Liên quan đến việc hợp tác, giao thương kinh tế Việt Nam - New Zealand, có thể thấy, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 19/6/1975 đến nay, quan hệ song phương giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, du lịch…

Ông Joseph Nelson - Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại TP. Hồ Chí Minh giới thiệu thông tin hợp tác tiềm năng giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh Đỗ Doãn

Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - New Zealand đã có bước phát triển mạnh và ổn định, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009 và tham gia ký kết Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) năm 2010, sau đó chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2020.

Trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng mạnh, đạt 1,31 tỷ USD vào năm 2020, tức tăng 6,9% so với năm 2019. Riêng 10 năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam – New Zealand ước đạt 1,08 tỷ USD tăng 23,15% so với cùng kỳ 2020. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand 534 triệu USD và nhập khẩu từ New Zealand khoảng 541 triệu USD.

Về hợp tác đầu tư, tính đến hết năm 2020, New Zealand có 42 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 209,5 triệu USD, đứng thứ 38/138 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, New Zealand hiện có 26 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 82,8 triệu USD, đứng thứ 47/105 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Việt Nam và New Zealand cùng là thành viên tích cực của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế khu vực (RCEP). Riêng Hiệp định Đối tác kinh tế khu vực (RCEP) được ký trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 đã mang tới nhiều cơ hội hợp tác thành công mới cho cả Việt Nam và New Zealand. Việc tận dụng cơ hội các chuỗi giá trị mới trong khối ASEAN – New Zealand chính là cơ hội cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu cũng như tham gia vào các chuỗi cung ứng mới.

Thống kê tiếp cho thấy, New Zealand đang là đối tác thương mại lớn thứ 31 của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng kim ngạch xuất khẩu hai chiều giữa New Zealand và Việt Nam vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng tốt. Hiện tại, hai nước đang hướng đến hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều năm nay lên mức 2 tỷ USD.

Đại diện một doanh nghiệp Việt đặt vấn đề hợp tác với doanh nghiệp New Zealand trong vấn đề tiêu thụ, chế biến sữa. Ảnh Đỗ Doãn

Chọn ngành hợp tác tiềm năng

Chia sẻ tại hội thảo tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, ông Joseph Nelson – Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngành công nghiệp chính của New Zealand bao gồm chế biến thực phẩm, dệt, máy móc, thiết bị vận tải, tài chính, du lịch, khai thác mỏ. Điểm đặc biệt của New Zealand là sự kết hợp của những yếu tố như sự quan tâm, khả năng tìm tòi, khám phá, sáng tạo và cam kết hoàn thành những gì đã hứa. Đó chính là những giá trị được thiết lập để tạo nên sự khác biệt của New Zealand.

Về môi trường đầu tư, ông Joseph Nelson cho biết, DN Việt Nam và New Zealand có nhiều cơ hội hợp tác hết sức tiềm năng, cụ thể như trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, các sản phẩm từ sữa như bò sữa và các loại sữa khác (dê, cừu, hươu); rượu vang (rượu vang cổ điển ở các vùng trồng nho đặc biệt có thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu độc đáo); trái cây (nổi tiếng với Kiwi, táo, quả mọng, anh đào…) đang rất được ưa chuộng. Hay như, thịt cừu và thịt bò cùng với các loại hải sản như trai, sò điệp, hàu, cá trắng và cá hồi từ New Zealand cũng rất được săn đón ở nước ngoài.

Ngoài ra, DN hai nước còn có thể mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giải pháp và dịch vụ ngành nông nghiệp như: Tư vấn nâng cao giá trị và năng suất các ngành trồng trọt, thủy sản, thực phẩm và đồ uống; bảo vệ thực vật, trừ sâu bọ; sản phẩm thân thiện với môi trường trong kiểm soát động vật và côn trùng không để lại dư lượng trên mặt đất và chuỗi thức ăn; kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm…

‘‘Các giải pháp trong sản xuất thực phẩm, đồ uống cũng được đánh giá sẽ mang lại nhiều tiềm năng hợp tác cho DN hai nước. Ví dụ như hệ thống xử lý nguyên liệu khô; đầu nối cho ngành thực phẩm/sữa; hệ thống sản xuất (thiết kế, chế tạo, tích hợp, tự động hóa) và điện công nghiệp cho một loạt các thiết bị bằng thép không gỉ như hệ thống sưởi ấm, làm mát, chế biến phục vụ các ngành công nghiệp chế biến sữa, nước trái cây, mật ong và thực phẩm lỏng…’’ - ông Joseph Nelson nói./.