Thủy sản Minh Phú: Doanh thu quý I sụt giảm còn phân nửa năm ngoái

(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã cổ phiếu MPC) vừa đưa ra con số doanh thu thuần quý I/2023 đạt 2.123 tỷ đồng, kết quả này chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023, Thủy sản Minh Phú đạt doanh thu thuần 2.123 tỷ đồng, giảm gần 50% so với doanh thu thuần quý I/2022. Do doanh thu giảm mạnh nên lợi nhuận gộp quý I/2023 chỉ đạt 123 tỷ đồng, giảm mạnh so với 492 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Thủy sản Minh Phú (MPC): Doanh thu quý I sụt giảm còn phân nửa năm ngoái. Ảnh: T.L

Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng mạnh, từ 12,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái lên 32,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ từ hơn 66 tỷ đồng lên mức hơn 67 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Thủy sản Minh Phú ghi nhận âm hơn 98 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty có lợi nhuận dương hơn 91 tỷ đồng.

Thủy sản Minh Phú hiện có vốn chủ sở hữu là 5.672 tỷ đồng, tổng tài sản 9.502 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn có giá trị 6.402 tỷ đồng, trong đó riêng hàng tồn kho có giá trị 4.741 tỷ đồng; tiếp đó là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị 1.342 tỷ đồng.

Công ty có đầu tư một khoản tiền vào chứng khoán kinh doanh với giá trị còn lại tại thời điểm cuối quý I/2023 là hơn 8,8 tỷ đồng; số tiền phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh là gần 5,6 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp mà Thủy sản Minh Phú có nắm giữ cổ phiếu dưới dạng chứng khoán kinh doanh gồm có: Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh, Công ty cổ phần Kim Tự Tháp Việt Nam, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển…/.