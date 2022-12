Doanh thu năm 2022 của 19 doanh nghiệp nhà nước vượt 33% năm ngoái

Tình hình kinh doanh của một số doanh nghiệp có tăng trưởng cao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 543.103 tỷ đồng (bằng 137% kế hoạch và 142% so với năm 2021), lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 79.462 tỷ đồng (bằng 319% kế hoạch và 154% so với năm 2021). Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX): Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 270.000 tỷ đồng (bằng 113% kế hoạch và 160% so với năm 2021), tổng doanh thu công ty mẹ ước đạt 210.000 tỷ đồng (bằng 117% kế hoạch và 189% so với năm 2021). Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem): Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 52.287 tỷ đồng (bằng 115% kế hoạch và 121% so với năm 2021); lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.015 tỷ đồng (bằng 330% kế hoạch và 348% so với năm 2021). Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV): Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 165.886 tỷ đồng (bằng 126% kế hoạch và 120% so với năm 2021), lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.500 tỷ đồng (bằng 129% kế hoạch). Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC): Tổng doanh thu công ty mẹ ước đạt 5.015 tỷ đồng (bằng 124% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 2.176 tỷ đồng (bằng 417% kế hoạch và 1162% so với năm 2021).