Khối ngoại quay lại mua ròng trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 4

(TBTCO) - Trong tháng 4/2024, mặc dù chỉ số HNX-Index và thanh khoản đều giảm, nhưng khối ngoại lại có diễn biến tích cực trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX. Theo đó, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 777 tỷ đồng trên HNX trong tháng qua.

Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), tháng 4/2024, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX giảm nhẹ cả về thanh khoản và giá cổ phiếu so với tháng trước. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 226,82 điểm, giảm -6,4% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân hơn 99,5 triệu cổ phiếu/phiên, giảm -12% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 2.073 tỷ đồng/phiên.

Diễn biến chỉ số HNX-Index và khối lượng khớp lệnh tháng 4/2024.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 có tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.377 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 33,2 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72,84% về khối lượng và 84,34% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên trong tháng 4/2024 đạt hơn 478 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,2% toàn thị trường), trong đó khối này mua ròng với giá trị hơn 205,3 tỷ đồng.

Về thanh khoản, cổ phiếu SHS tiếp tục là mã chứng khoán có khối lượng giao dịch lớn nhất tại HNX trong tháng 4/2024, với tỷ trọng 25% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tương đương hơn 487 triệu cổ phiếu được giao dịch. Tiếp theo là cổ phiếu CEO, với tỷ trọng 11,88%, tương đương hơn 231 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Về giá giao dịch, tăng giá mạnh nhất là mã chứng khoán CAR với giá đóng cửa tháng 4 tăng 81,08% (tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu) đạt 13.400 đồng/cổ phiếu so với cuối tháng trước. Đứng thứ 2 là cổ phiếu DC2 với mức tăng 47,62% (tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu) đạt 9.300 đồng/cổ phiếu. Tiếp sau đó là cổ phiếu ATS có mức tăng 44,58% (tương ứng 3.700 đồng/cổ phiếu) đạt 12.000 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu TXM cũng có mức tăng 41,46% (tương ứng 1.700 đồng/cổ phiếu) đạt 5.800 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, trong tháng 4, nhà đầu tư nước ngoài có giá trị mua ròng đạt hơn 777 tỷ đồng, trong đó mua vào 1.887 tỷ đồng và bán ra hơn 1.109 tỷ đồng. Cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là PVS, với khối lượng giao dịch mua vào đạt 23,05 triệu cổ phiếu chiếm tỷ trọng 37,7%. Vị trí thứ 2 là cổ phiếu SHS, khi khối ngoại mua vào hơn 7 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 11,4% tổng khối lượng mua vào của khối này.

Tại thời điểm cuối tháng 4/2024, thị trường niêm yết HNX có 321 mã cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết đạt gần 157,8 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 308 nghìn tỷ đồng, giảm 6% so với cuối tháng trước./.