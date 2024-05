Khởi công đường Lương Hoà - Bình Chánh, nhiều dự án được hưởng lợi

(TBTCO) - Ngày 27/4, dự án đường Lương Hoà - Bình Chánh được khởi công tạo thêm trục kết nối giữa Long An và TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, dọc đường này, nhiều dự án khu đô thị và khu công nghiệp được triển khai như dự án như khu đô thị LA Home, Mai Bá Hương; Khu công nghiệp Prodezi, Tandoland...

Phối cảnh đường Lương Hòa - Bình Chánh khi hoàn thành

Công ty cổ phần Prodezi Long An và Công ty cổ phần Tandoland tổ chức lễ khởi công đường Lương Hòa - Bình Chánh dưới sự tham dự của ông Nguyễn Hoài Trung - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An; ông Nguyễn Đăng Minh Xuân - Bí thư Huyện ủy Bến Lức, ông Lê Thành Út - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cùng đại diện sở ban ngành…

Đường Lương Hòa - Bình Chánh là một phần của tuyến Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh, một trong 6 tuyến đường quan trọng của tỉnh Long An trong định hướng phát triển đến năm 2030.

Đoạn thành phần qua tỉnh Long An từ sông Vàm Cỏ Đông đến TP. Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 6,2 km. Trong đó, dự án thành phần quan trọng nhất được khởi công sáng nay dài 4,5 km, lộ giới 60 m từ đường tỉnh 830 đến ranh giới huyện Bình Chánh do hai doanh nghiệp là Prodezi Long An và Tandoland làm chủ đầu tư. Tuyến đường có tổng vốn đầu tư khoảng 1.250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Phát biểu tại lễ khởi công đường Lương Hòa - Bình Chánh, ông Lê Thành Út - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết, đây là vị trí rất thuận lợi, đầy tiềm năng nằm ở phía bắc địa phương. Sau khi tuyến hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giúp địa phương thêm văn minh, hiện đại, khang trang.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức yêu cầu chủ đầu tư chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn.

Theo quy hoạch, tuyến đường này giữ vai trò quan trọng trong giao thương, tạo động lực cho vùng đô thị, công nghiệp. Với vị trí kết nối trực tiếp đô thị lớn nhất cả nước, đường Lương Hòa - Bình Chánh khi hoàn thành đấu nối sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Bến Lức đến các khu vực trung tâm của TP. Hồ Chí Minh và các tuyến giao thông trọng điểm quốc gia như Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh.