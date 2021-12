Ngành Hải quan:

(TBTCO) - Hiện tại, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Chính phủ cũng đã có chủ trương “thích ứng, phục hồi và phát triển”, bởi vậy, Tổng cục Hải quan đã chuẩn bị những giải pháp cụ thể, trong đó vẫn ưu tiên việc hỗ trợ doanh nghiệp thông quan nhanh giữa đại dịch.

Trao đổi, tháo gỡ vướng mắc kịp thời

Theo Tổng cục Hải quan, toàn ngành sẽ tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính về hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh Covid-19, các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho DN, đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, danh mục các mặt hàng miễn thuế, nộp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, thời gian nộp bản scan C/O lên hệ thống xử lý dữ liệu hải quan,…

Công tác phối hợp với các UBND tỉnh, thành phố trong hỗ trợ hoạt động hải quan trên địa bàn cũng sẽ được tăng cường. Năm qua, công tác này đã phát huy hiệu quả tích cực, đặc biệt là những thời điểm hàng hóa ùn tắc ở các cửa khẩu, cơ quan hải quan đã phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố có biên giới chung với các nước láng giềng liên tục có những cuộc trao đổi, họp bàn để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thông quan. Việc này không chỉ tạo thuận lợi cho DN mà còn đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Thời gian tới, việc kiểm tra hàng hoá tại các địa điểm bảo quản cũng vẫn sẽ được tạm hoãn đối với các khu vực phong tỏa cho đến khi các khu vực này được dỡ bỏ phong toả và các đơn vị tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá rủi ro để có các biện pháp xử lý kịp thời nhằm quản lý chặt chẽ đối với việc đưa hàng về bảo quản.

Trong tác nghiệp trực tiếp, việc ưu tiên phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu, cơ quan hải quan tiếp tục triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ DN. Cụ thể: Bố trí các bàn tiếp nhận hồ sơ của DN cách biệt với khu vực làm việc của cán bộ, công chức, đồng thời bố trí công chức hướng dẫn, tiếp nhận các chứng từ bản chính của DN, theo dõi, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ nhằm quản lý chứng từ bản chính của DN nộp, xuất trình, không để xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ.

Tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, hiện các đơn vị hải quan đã bố trí màn hình để DN tra cứu công chức tiếp nhận; đồng thời triển khai số điện thoại, Zalo trả lời DN về thông tin, số điện thoại liên lạc của công chức tiếp nhận hồ sơ để DN thuận tiện trao đổi thông tin khi cần thiết.

Bên cạnh đó, tổ chức để công chức kiểm hóa thông quan, thanh khoản hồ sơ ngay tại hiện trường, hạn chế di chuyển từ địa điểm kiểm tra thực tế về chi cục; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; tăng cường công chức hải quan thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn DN thực hiện thủ tục hải quan. Đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh lỗi tờ khai chưa đủ điều kiện thông quan qua khu vực giám sát do DN cảng cung cấp để xác định nguyên nhân hướng dẫn kịp thời; bố trí phòng làm việc riêng (có trang bị đầy đủ các điều kiện phòng dịch) để cán bộ, công chức làm việc với DN nếu cần thiết;...

Thiết lập môi trường dịch vụ hải quan số thân thiện

Nhìn xa hơn, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành, trong thời gian tới dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cuộc cách mạng 4.0… sẽ tác động đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta. Hải quan Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường hội nhập quốc tế, thực hiện hài hòa nhiệm vụ vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa làm tốt công tác quản lý Nhà nước về hải quan, tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hải quan số sẽ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch Điều quan trọng nhất của hệ thống hải quan số là sẽ giúp ngành Hải quan cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, đơn giản, thống nhất, phù hợp với các chuẩn mực và khuyến nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới, đảm bảo hàng hóa được thông quan, giải phóng nhanh chóng, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Hải quan số cũng khuyến khích và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia phản biện chính sách pháp luật, hợp tác với cơ quan hải quan trong thực thi và giám sát thực thi pháp luật; tích cực, chủ động tham vấn và tham gia tháo gỡ, giải quyết tốt các vướng mắc, xung đột giữa các bên trong hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Một trong các giải pháp chính để hiện thực hóa mục tiêu, đó là thực hiện hải quan số với các đặc trưng ưu việt.

Hải quan số sẽ giúp quản lý biên giới thông minh vì mô hình quản lý biên giới được tích hợp nhằm giảm yêu cầu tham gia trực tiếp của công chức Hải quan, đơn giản thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ tại biên giới, thực hiện phân luồng hàng hóa, hành khách, phương tiện, ủy quyền kiểm tra tại cửa khẩu.

Hải quan số cũng triển khai mô hình quản lý chuỗi cung ứng tích hợp theo hướng dẫn tại khung an ninh và tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Hải quan thế giới. Các thủ tục hành chính của các bộ ngành có liên quan, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan sẽ được chuẩn hóa, số hóa dữ liệu và được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, phi giấy tờ; đảm bảo an ninh an toàn thông tin cấp độ cao.

Hệ thống này sẽ thiết lập môi trường dịch vụ số thân thiện, dễ dàng tiếp cận, có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi và trên mọi phương tiện, linh hoạt, có thể đáp ứng sự thay đổi về quy định và chính sách, đảm bảo sự liền mạch, không đứt gãy trong hoạt động thương mại.

Đặc biệt, các kết nối và xử lý thông minh bằng việc ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, đảm bảo cho cơ quan hải quan trong việc tự động phân tích, xử lý thông tin; làm chủ công nghệ, thích ứng kịp thời với những thay đổi về môi trường hoạt động; sẵn sàng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bên liên quan để phục vụ công tác quản lý.