Tín hiệu tích cực từ nới room, tỷ giá vào giai đoạn giảm sâu

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/12:

(TBTCO) - Động thái đáng chú ý nhất trên thị trường tiền tệ tuần qua là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định nới hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng), qua đó góp phần giải tỏa cơn khát vốn trên thị trường. Trong khi đó, tỷ giá sau một giai đoạn giảm từ từ đã có những động thái giảm mạnh và sâu trong tuần qua.

Nới room, cơn khát vốn giải tỏa

Hôm đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức quyết định điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo NHNN, việc điều chỉnh room như trên được thực hiện trong bối cảnh tình hình tác động từ bên ngoài dịu bớt, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng cải thiện hơn.

Dù nới room, nhưng dòng vốn vẫn được kiểm soát qua chất lượng tín dụng và đối tượng vay vốn. Ảnh. T.L

Nguyên tắc điều chỉnh room cho các tổ chức tín dụng theo hướng, các tổ chức tín dụng có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn.

Nới tín dụng nhưng vẫn phải chú ý kiểm soát rủi ro Thống đốc NHNN lưu ý các ngân hàng mở rộng tín dụng phải đi đôi với việc kiểm soát rủi ro kỳ hạn để đảm bảo thanh khoản, an toàn hoạt động, đảm bảo khả năng chi trả cho doanh nghiệp và người dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Thống đốc cũng yêu cầu NHNN theo dõi sát diễn biến tình hình, có giải pháp hỗ trợ thanh khoản kịp thời qua các kênh, trường hợp cần thiết hỗ trợ với kỳ hạn dài hơn, kể cả kéo dài thời hạn qua Tết để các tổ chức tín dụng yên tâm hơn khi cấp tín dụng.

Sau thời điểm nới room, NHNN cho biết, tăng trưởng tín dụng đến thời điểm này đã đạt 12,2% so với cuối năm 2021. Theo đó, room còn lại khá dồi dào với khoảng 3,8%, tạo dư địa khá lớn cho các ngân hàng thương mại cung ứng vốn cho các doanh nghiệp, nền kinh tế.

Theo bình luận của các nhà chuyên môn, nới room cũng sẽ chỉ là một trong những giải pháp và dòng vốn cũng sẽ không vì thế mà “ồ ạt” đổ ra nền kinh tế. Bởi lẽ, định hướng tín dụng của NHNN vẫn đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng tín dụng và đối tượng cho vay.

Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối vốn phù hợp để cấp tín dụng, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ… Do đó, cơ hội cho các kênh đầu cơ như chứng khoán, bất động sản… cũng vẫn chưa rõ ràng từ việc nới room lần này.

Các ngân hàng kêu gọi đồng thuận giữ mặt bằng lãi suất

Cùng với việc nới room, các ngân hàng vẫn còn khá thận trọng trong việc cân đối dòng tiền, đồng thời có sự nhất quán để giữ mặt bằng lãi suất. Trong tuần vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã họp với đại diện các tổ chức tín dụng hội viên để bàn về vấn đề ổn định lãi suất và các giải pháp hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, đặc biệt là trong những tháng cuối năm 2022.

Tỷ giá giảm mạnh sẽ là tín hiệu thuận lợi cho việc ổn định lãi suất. Ảnh: T.L

Theo VNBA, trong bối cảnh hiện nay, nhằm tiếp tục ổn định thị trường tiền tệ, các ngân hàng cần đồng thuận giữ mặt bằng lãi suất ổn định để đảm bảo an toàn hệ thống và hỗ trợ giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp, người dân cũng như hỗ trợ nhau nguồn lực để thanh khoản hệ thống thông suốt. Bên cạnh đó, các ngân hàng được khuyến nghị cần trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, đẩy mạnh truyền thông để dư luận hiểu và chia sẻ hoạt động kinh doanh ngân hàng. VNBA cũng kiến nghị NHNN tiếp tục có những thông điệp cụ thể đảm bảo thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, tạo sự an tâm hoạt động an toàn, hiệu quả.

Tỷ giá bước vào giai đoạn giảm mạnh hơn

Sau giai đoạn giảm từ từ trong suốt tháng 11 và đầu tháng 12/2022, tỷ giá đồng Việt Nam so với Đô la Mỹ có động thái giảm mạnh hơn tại các ngân hàng thương mại trong tuần vừa qua.

Ngay phiên đầu tuần, tỷ giá niêm yết tại Vietcombank đã giảm tới 170 đồng mỗi Đô la, mặc dù sau đó có tăng vào phiên hôm thứ ba, nhưng sau đó tiếp tục chuỗi ngày giảm điểm mạnh liên tiếp từ thứ tư đến thứ sáu. Đến chiều thứ sáu ngày 9/12, tỷ giá USD tại Vietcombank ghi nhận mức 23.360/23.390/23.670 đồng/USD (mua tiền mặt/mua chuyển khoản/bán ra). Mức tỷ giá niêm yết tại Vietcombank thời điểm chiều ngày 9/12 theo đó đã thấp hơn tới 570 đồng mỗi Đô la so với cách đó 1 tuần.

Tăng cường vai trò của thị trường mở Hiệp hội Ngân hàng đề xuất NHNN tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng qua tăng cường các công cụ thị trường mở (OMO)…, ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của các ngân hàng qua kênh OMO. Giải pháp này kỳ vọng làm giảm áp lực dự phòng thanh khoản cao của ngân hàng, góp phần làm giảm lãi suất giao dịch liên ngân hàng cũng như giảm lãi suất huy động từ khách hàng.

Trong khi đó, các số liệu tỷ giá niêm yết từ NHNN cũng diễn biến theo chiều hướng đi xuống, nhưng với mức độ giảm chậm hơn. Tỷ giá USD được điều chỉnh giảm nhẹ qua từng phiên, trong khi tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã có một lần điều chỉnh giảm 10 đồng mỗi USD giá bán ra, ghi nhận mức 24.830 đồng/USD.

Việc tỷ giá liên tục giảm thời gian qua đã giải tỏa sức ép đáng kể đối với thị trường tiền tệ, giúp cho ngành Ngân hàng có thể chủ động hơn trong việc điều hành các chính sách tiền tệ linh hoạt hơn. Giới kinh doanh kỳ vọng với xu hướng ổn định của tỷ giá, lãi suất cũng sẽ dần dịu bớt, giảm bớt áp lực về chi phí tài chính cho doanh nghiệp.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ hơn thế giới

Đầu tuần, giá vàng 9999 của SJC tại Hà Nội tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật sáng hôm 5/12 là 66,35 triệu đồng/lượng mua vào và 67,17 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước sau đó quay đầu giảm chỉ sau đó 1 ngày, đứng giá trong ngày tiếp theo và tăng trong 2 ngày cuối tuần. Giá vàng SJC tại Hà Nội hôm 9/12 ghi nhận ở mức 66,5 triệu đồng/lượng mua vào và 67,32 triệu đồng/lượng bán ra, ghi nhận cao hơn hôm đầu tuần khoảng 150 nghìn đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay hôm 9/12 đứng quanh ngưỡng 1.793,7 USD/ounce, tăng 5,7 USD/ounce so với đêm hôm trước. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.805,1 USD/ounce, tăng 8,1 USD/ounce so với đêm hôm trước.

Xu hướng chung của thị trường vàng cho thấy diễn biến giá vàng thế giới đang tăng khá mạnh do sức cầu đối với mặt mặt hàng kim loại quý lên cao. Tuy nhiên, giá vàng trong nước tăng chậm do tỷ giá đồng USD trong nước suy giảm nhanh./.