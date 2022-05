Tổng cục Thuế luân chuyển, bổ nhiệm 2 phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An, thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An đạt khá, do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ phát huy tác dụng giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân có sự hồi phục tốt, qua đó đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước.