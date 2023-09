Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc

Học viện Tài chính:

(TBTCO) - Sáng 19/9, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022-2023 và trao học bổng của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học (NCKH).

Báo cáo tại buổi lễ, TS. Nguyễn Đình Chiến - Phó Trưởng Khoa Thuế và Hải quan cho biết, năm học 2022-2023, khoa có tổng số 1.677 sinh viên và được chia thành 53 lớp với ba chuyên ngành: Chuyên ngành Thuế; Chuyên ngành Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương; chuyên ngành Hải quan và Logistics.

PGS.TS Trương Thị Thủy - Phó Giám đốc Học viện Tài chính, trao tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện Tài chính cho các sinh viên Khoa Thuế và Hải quan có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và NCKH. Ảnh: Đức Việt.

Trong học kỳ II, khóa chính quy 57 đã ra trường, tổng số sinh viên trong khoa còn lại là 1.332, với 44 lớp. Tỷ lệ sinh viên xếp loại khá trở lên đạt 78,3 % (tăng 11,99% so với học kỳ I) và giảm 4,55% so với cùng kỳ năm trước; khoa có 198 sinh viên xếp loại học tập xuất sắc, chiếm 14,86% (tăng 8,05% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 trong các khoa quản lý sinh viên chính quy trong học viện, chỉ xếp sau Khoa Tài chính doanh nghiệp và Khoa Kế toán); có 302 sinh viên xếp loại học tập giỏi chiếm 22,67%.

Bên cạnh đó, khoa cũng có 61 sinh viên được vinh dự nhận học bổng khuyến khích học tập từ ngân sách nhà nước tính cho 3 khóa chính quy 58, 59, 60.

Theo TS. Nguyễn Đình Chiến, bước vào năm học 2023-2024, phát huy thành tích đã đạt được của công tác sinh viên của Khoa Thuế và Hải quan trong năm học 2022-2023, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính, 20 năm thành lập Khoa Thuế và Hải quan, toàn thể giảng viên, sinh viên của khoa tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thi đua trong học tập, rèn luyện, NCKH để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo các chỉ tiêu đề ra.

Ông Lê Thanh Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Thuế), trao học bổng của Tổng cục Thuế cho 15 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm 2022-2023.

Cụ thể, tỷ lệ sinh viên xếp loại khá, giỏi, xuất sắc ít nhất 75%; sinh viên xếp loại yếu, kém dưới 2%; không có sinh viên vi phạm khuyết điểm phải xử lý kỷ luật từ cảnh cáo cấp khoa trở lên; không có sinh viên thôi học vì kết quả học tập, rèn luyện kém.

Sinh viên các khoá tích cực tham gia vào công tác NCKH, phấn đấu tỷ lệ sinh viên có bài viết gửi cho nội san đạt ít nhất 2%; sinh viên tham gia các hoạt động NCKH đạt ít nhất 15% trên tổng số sinh viên; gửi 10 công trình NCKH của sinh viên dự thi cấp học viện; có công trình dự thi cấp bộ.

Nhân dịp này, PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Thuế và Hải quan, gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, với những hỗ trợ đã dành cho khoa trong suốt những năm qua. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn sinh viên của khoa sẽ luôn cố gắng hết mình trong học tập, rèn luyện và NCKH, để đạt được những kết quả cao nhất trong năm học mới.

Bà Phạm Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan), trao Giấy khen và học bổng của Tổng cục Hải quan cho 15 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm 2022-2023.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan trao giấy khen và học bổng của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan cho 30 sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023; đồng thời, trao tặng Giấy khen và phần thưởng của Giám đốc Học viện Tài chính cho các tập thể và sinh viên có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, Trưởng khoa Thuế và Hải quan tặng quà hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.