Tờ Financial Times dẫn số liệu từ BankRegData cho biết, tổng lợi nhuận của nhóm “tứ đại ngân hàng” gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo và Citigroup đã tăng 23% trong quý III/2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số khoảng 4.400 ngân hàng ở Mỹ, nhóm 4 nhà băng này chiếm 45% tổng lợi nhuận, từ mức 35% cách đây 1 năm và cao hơn nhiều so với tỷ trọng bình quân của 10 năm qua là 39%.