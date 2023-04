Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 196,6 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2023

(TBTCO) - Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình đạt 648.819 lượt, gấp 4,45 so với cùng kỳ, gấp 1,09 lần so với kế hoạch. Trong đó, khách nước ngoài đạt 20.815 lượt, gấp 17,59 lần so với cùng kỳ; khách nội địa đạt 628.004 lượt, gấp 4,34 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 733 tỷ đồng, gấp 4,37 lần so với cùng kỳ.