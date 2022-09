Thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn Hà Nội phục hồi tích cực Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 8/2022, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn Hà Nội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, có nhiều khởi sắc nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành của thành phố trong việc giảm giá bán lẻ xăng, dầu; bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu; kiềm chế lạm phát, đảm bảo cung ứng hàng hóa trên thị trường... Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước tính đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 35,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% và tăng 73,3%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và gấp 11,6 lần cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so tháng trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và gấp 3,8 lần cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 451,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 288,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 64% tổng mức và tăng 18,4%. Doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 56,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,6% và gấp 2,1 lần cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,9% và gấp 4,1 lần cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ khác đạt 97 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,5% và tăng 26,1%.