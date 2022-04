(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn toàn địa bàn trong tháng 2/2022 được 864 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng 1/2022 và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2021; lũy kế 2 tháng được 1.684 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.