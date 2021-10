Trong ngày 5/10, Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh đã chuyển 3.000 túi an sinh đến các quận, huyện và TP Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, người dân có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được nhiều hỗ trợ từ các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp...

Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 5/10, Trung tâm đã tiếp nhận các mặt hàng đồ hộp như cá hộp, thịt hộp, hộp pate gan .. do TP Hải Phòng tài trợ với trị giá ước tính 4,2 tỷ đồng. Những mặt hàng trên đã được nhập kho Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh để phục vụ việc đóng combo an sinh đi trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trung tâm cũng đã chuyển 3.000 túi an sinh tới các quận, huyện, TP Thủ Đức để đi trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tính từ ngày 15/8 đến 5/10, Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 của các tỉnh, thành, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm với trị giá hơn 144 tỷ 625 triệu đồng. Từ đó, phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, 22 quận, huyện và TP Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, các cơ sở dân tộc tôn giáo, các khu phong tỏa, các trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Công an, Bộ Tư lệnh TP Hồ CHí Minh, BCH Quân sự TP Thủ Đức, Hội Liên Hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế lực lượng tình nguyện viên... với tổng trị giá hơn 129 tỷ 077 triệu đồng.

Ngoài ra, từ ngày 15/8 đến nay, tổng số túi an sinh đã chuyển tới các quận, huyện và TP Thủ Đức là 2.017.160 túi. Trong đó, chương trình SOS của Trung tâm an sinh đã trao 14.438 túi. Tính từ ngày 4/8 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã chuyển 2.251.267 túi an sinh đến 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ngoài ra, Trung tâm còn hỗ trợ cấp 5.439 giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân để tham gia công tác thiện nguyện, hỗ trợ các khu cách ly, bệnh viện và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với công tác tiếp nhận phản ánh, lũy kế từ ngày 10/7 đến 12 giờ ngày 5/10, Trung tâm đã nhận 20.578 phản ánh, đã hỗ trợ giải quyết 19.503 trường hợp. Trong đó, có 1.075 trường hợp thông tin phản ánh sai sự thật.

Trong thời gian tới, Trung tâm An sinh TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chuyển hàng hóa, phân phối hỗ trợ các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; hỗ trợ các Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị COVID-19, các bếp ăn thiện nguyện và hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Dự kiến, sẽ có 5.000 túi an sinh sẽ được chuyển về trung tâm an sinh cấp huyện, xã để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

