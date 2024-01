TP. Hồ Chí Minh: Hàng hóa dồi dào, sức mua “ấm” dần

(TBTCO) - Càng những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại hầu hết các chợ, siêu thị TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM), lượng hàng hóa, thực phẩm từ các nơi đổ về đang tăng mạnh. Cùng với đó, hàng loạt chương trình giảm giá, khuyến mãi, kết hợp sự kiện lễ hội tết, phiên chợ tết… đang diễn ra ở một số quận, huyện, TP. Thủ Đức đang góp phần thúc đẩy sức mua trên địa bàn TP.HCM “ấm” dần.

Đại diện hệ thống Saigon Co.op cho biết, đơn vị đã chuẩn bị hàng phục vụ thị trường tết 2024 từ sớm và dành ngân sách 22.000 tỷ đồng để chuẩn bị hàng hóa, trong đó tập trung vào các sản phẩm bình ổn thị trường. Ảnh: S. Nam

Khó tăng giá đột biến

Đại diện Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), sản lượng thực phẩm chế biến mùa tết năm nay tăng khoảng 5% so với năm ngoái, với gần 1.100 tấn thực phẩm tươi sống, 3.800 tấn thực phẩm chế biến với tổng giá trị hàng hóa hơn 540 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này cũng cho biết, nguồn dự trữ hàng hóa phục vụ tết dao động từ 10% - 20% sản lượng hàng hóa nhằm dự phòng trường hợp thiếu hụt trong những ngày giáp tết.

Ghi nhận từ các chợ đầu mối tại TP.HCM, các mặt hàng rau củ, trái cây… phục vụ tết khá dồi dào, giá ổn định, không có tình trạng tăng giá vì tết…

Thông tin từ Sở Công thương thành phố, tại thời điểm này, lượng nông sản cung ứng thị trường TP.HCM thông qua 3 chợ đầu mối (Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức) đạt khoảng 7.600 tấn/ngày, gồm 800 tấn thịt gia súc, gia cầm; 1.200 tấn thủy hải sản; 5.600 tấn rau củ quả.

Theo báo cáo của Phòng quản lý Thương mại, Sở Công thương TP.HCM, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn có 45 doanh nghiệp. Hiện các doanh nghiệp này đã chuẩn bị hàng hóa phục vụ hai tháng tết trị giá hơn 22.000 tỷ đồng; trong đó, giá trị hàng hóa hàng bình ổn thị trường là hơn 8.500 tỷ đồng.

Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết, về lượng hàng, các mặt hàng bình ổn thị trường phục vụ tết chiếm từ 25% - 43% thị phần. Doanh nghiệp tham gia bình ổn sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường, thiếu hàng cục bộ, không để xảy ra khan hiếm, thiếu hàng hoá, mất cân đối cung cầu trong mọi tình huống.

Dự kiến, vào thời điểm trước tết 1 tuần, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000 - 15.000 tấn/ngày. Hiện tại, giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn từ 67.000 - 70.000 đồng/kg, sườn non 130.000 đồng/kg, cốt lết gần 70.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 110.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá heo về các chợ lẻ, chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM sẽ cao hơn so với chợ đầu mối từ 15.000 - 40.000 đồng/kg thịt heo tùy loại do chi phí vận chuyển… Mức giá này được các tiểu thương nhận xét khá ổn định.

Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, chương trình bình ổn thị trường do đơn vị xây dựng và tham mưu UBND thành phố đã được lên kế hoạch từ giữa năm 2023 là không điều chỉnh giá. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn cũng cam kết luôn đồng hành, chia sẻ giá bán tốt nhất đến người tiêu dùng.

“Ngành Công thương nỗ lực không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, tăng giá mùa tết; đồng thời phối hợp với các quận, huyện, TP. Thủ Đức, Cục Quản lý thị trường TP.HCM giám sát chặt chẽ giá cả, tình trạng niêm yết giá; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; tránh tình trạng trà trộn hàng kém chất lượng, thổi giá hàng hóa thiết yếu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024” - ông Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định.

Hàng hóa dồi dào, sức mua “ấm” dần

Càng những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ghi nhận tại TP.HCM, số lượng người dân, du khách tìm về các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tăng dần, không khí mua, bán tấp nập, nhộn nhịp hơn so với ngày thường. Các chủng loại mặt hàng phục vụ tết như: mứt, bánh kẹo, trái cây sấy, giỏ quà tết… được người tiêu dùng quan tâm và chọn mua nhiều hơn.

Nhiều khách hàng cho biết, năm nay, một số siêu thị thuộc chuỗi bán lẻ Saigon Co.op, GO!, Satra, MM Mega Market… tung ra thị trường khá nhiều chủng loại hàng hóa cùng những giỏ quà bình dân giúp người mua dễ tiếp cận. Số hàng này cũng được cho là phù hợp với túi tiền và thị hiếu của người tiêu dùng.

Khá đông khách đến siêu thị mua sắm trong những ngày này. Ảnh: S.Nam

Nhân viên bán hàng tại siêu thị Co.opmart trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, các loại, bánh kẹo, đồ khô thời điểm này đang khá hút khách, giá bán cũng khá mềm, tương đương các năm trước. Nhiều giỏ hàng mẫu mới, vừa túi tiền cũng được khách hàng đặt mua phục vụ ngày Rằm (25/1) này.

Tại một số gian hàng bánh, kẹo, mứt ở chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thời điểm này khách ra vào mua, bán khá tấp nập.

Chị Nguyên Thị Hồng - chủ quầy bán hàng nông sản khô, bánh mứt, kẹo cho biết, thời điểm này sức mua tại các chợ tăng từ 5% - 10% so với ngày thường, tuy vậy, giá bán vẫn ổn định so với các năm trước. Chẳng hạn, giá sỉ đối với mứt me 165.000 - 170.000 đồng/kg, củ năng 120.000 - 130.000 đồng/kg, nho lớn 155.000 - 160.000 đồng/kg.

Sức mua tại một số siêu thị, trung tâm thương mại như MM Mega Market, Gigamall, GO!, Co.opmart… tăng đáng kể, nhất là vào chiều tối. Tại một số siêu thị trung tâm người mua phải xếp hàng chờ đợi, nhất là vào khoảng chiều tối, điều này dự báo sức mua các loại hàng hóa phục vụ tết tại TP.HCM đang “ấm” dần lên trong những ngày giáp tết./.