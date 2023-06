TP. Hồ Chí Minh: Nhiều dự án bất động sản cao tầng sẽ được kiểm tra chất lượng, an toàn thi công

(TBTCO) - Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản (số 8659/KH-SXD-QLCLXD) ban hành kế hoạch kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố năm 2023, trong đó có nhiều dự án bất động sản cao tầng.

Phối cảnh dự án chung cư cao tầng tại số 765 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, từ nay đến tháng 8, đoàn công tác của sở sẽ tiến hành kiểm tra tại 24 công trình xây dựng trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra gồm: hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc; thực tế thi công xây dựng công trình so với dự án được duyệt, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, biện pháp thi công; sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu.

Việc tuân thủ quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD an toàn trong thi công xây dựng; đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình, theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 5/11/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh và tuân thủ quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại công trình thi công xây dựng…

Theo danh sách kiểm tra có các công trình dự án như: chung cư và công trình công cộng tại phường Hiệp Bình Phước do Công ty TNHH Bất động sản Ladona làm chủ đầu tư; khu nhà ở phức hợp tại lô đất 3-11 thuộc khu chức năng số 3, phường Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) của Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise; công trình đầu tư xây dựng công trình hệ thống giao thông - hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc khu phức hợp Sóng Việt tại khu chức năng số 1 tại phường Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) do Công ty CP Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư; khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Tân Phú (quận 7), do Công ty TNHH Dinamic Innovation làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, còn có các dự án bất động sản cao tầng khác: Lô D3 - D4 chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại dự án khu dân cư Phú Lợi phường 7 (quận 8) do Công ty TNHH Sản xuất thương mại Lý Khương làm chủ đầu tư; khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ tại phường 6 (quận 6), do Công ty TNHH MTV Dịch vụ bất động sản Minh Anh làm chủ đầu tư.