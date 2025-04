TP. Hồ Chí Minh: Nhiều trung tâm thương mại vùng ven đối mặt tỷ lệ trống tăng

(TBTCO) - Các trung tâm thương mại (TTTM) khác tại khu vực ngoài trung tâm lại đang đối mặt với tỷ lệ trống tăng. Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) vừa công bố báo cáo quý I/2025, phản ánh nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh, dẫn đến sự suy yếu của niềm tin người tiêu dùng.

Trong quý I/2025, thị trường bất động sản bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh chào đón một dự án TTTM mở mới tại khu vực ngoài trung tâm, Centre Mall nằm ở đường Võ Văn Kiệt, quận 6, với gần 15.000 m2 diện tích cho thuê. Tại thời điểm ra mắt, Centre Mall ghi nhận tỷ lệ lấp đầy khoảng 75% với các thương hiệu nổi bật là Mr. DIY, Trung Nguyen Legend, Highlands Coffee, Fahasa, Poseidon, Chang Kang Kung, Cinestar, v.v.

Tuy nhiên, các TTTM khác tại khu vực ngoài trung tâm lại đang đối mặt với tỷ lệ trống tăng. Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) vừa công bố báo cáo quý I/2025, phản ánh nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh, dẫn đến sự suy yếu của niềm tin người tiêu dùng. Theo đó, CBRE cũng ghi nhận nhiều nhãn hàng thuộc các ngành hàng như: giải trí, ăn uống, thời trang, làm đẹp và sức khỏe trả mặt bằng trong quý. Điều này dẫn đến mức hấp thụ ròng ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh là 6.322 m2, giảm khoảng 61,6% so với quý trước và tỷ lệ trống trung bình toàn thị trường tăng nhẹ từ 6,9% cuối năm 2024 lên 7,1% trong quý I/2025, trong đó khu vực trung tâm có mức tỷ lệ trống 5%, tăng 0,21 điểm phần trăm và khu vực ngoài trung tâm là 8,5%, tăng 0,7 điểm phần trăm.

Các giao dịch thuê trong quý chủ yếu đến từ nhóm ngành hàng ăn uống (chiếm 35% tổng số giao dịch); thời trang và phụ kiện (chiếm 20%), ngành phong cách sống (chiếm 16%). Ngoài ra, thị trường cũng chứng kiến sự gia nhập mới từ các thương hiệu đa quốc gia như: On Some, QB House, Lala Bear, Arman Beauty, Siniju Sundae.

Trung tâm Thương mại tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến trong năm 2025 sẽ duy trì sự ổn định và có xu hướng tăng nhẹ cả về giá. Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của CBRE trong quý I/2025, số lượng cửa hàng mở mới chiếm 6% và số cửa hàng trả mặt bằng chiếm 11% trên tổng số giao dịch. Giá chào thuê trung bình tại khu vực trung tâm giữ ở mức gần 280 USD/m2/tháng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng không thay đôi so với quý trước. Giá chào thuê trung bình tại khu vực ngoài trung tâm giảm 1,4% so với quý trước và 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận ở mức 52,6 USD/m2/tháng.

Trong những năm gần đây, các TTTM mở mới tại khu vực ngoài trung tâm thường có mức giá thuê rất hấp dẫn, với giá thuê tầng trệt thường dưới 25 USD/m2/tháng.

Bà Mai Võ - Phó Giám đốc, Phụ trách Dịch vụ Bán lẻ toàn quốc, CBRE Việt Nam cho biết, một số mặt bằng tại các TTTM ở vùng ven hiện có tỷ lệ trống vượt mức 10%, nguyên nhân là do việc phân bổ ngành hàng chưa tối ưu, vị trí chưa đủ sức hút để lôi kéo các thương hiệu thời trang quốc tế lớn. Thay vào đó, những nơi này chủ yếu thu hút các thương hiệu bình dân và phục vụ nhu cầu ăn uống, siêu thị, vui chơi giải trí,… của cư dân khu vực lân cận.

Bà Mai cũng nhận định, từ nay đến cuối năm, nhìn chung các TTTM tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến duy trì sự ổn định và có xu hướng tăng nhẹ cả về giá thuê lẫn tỷ lệ lấp đầy. Điều này nhờ vào sự gia nhập của các thương hiệu tầm trung, đặc biệt từ Trung Quốc, trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh không có thêm nguồn cung mới.