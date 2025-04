(TBTCO) - Bộ Y tế cho biết, trong 8 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, đã có 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa. So với cùng kỳ năm 2024, tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa giảm 135 người (22,8 %).