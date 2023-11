Buổi quay số giải thưởng hóa đơn may mắn được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hóa đơn may mắn” trên hệ thống cơ sở dữ liệu HĐĐT có mã của Tổng cục Thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (MST/CCCD/CMND/hộ chiếu), mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Thể lệ chương trình “Hóa đơn may mắn” theo từng đợt mở thưởng được đăng tải trên trang web Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (https://tphcm.gdt.gov.vn, http://hcmtax.gov.vn); trên trang fanpage (https://facebook.com/CucThueHCM), trang và trang zalo. Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố công khai tại trang web và mạng xã hội của Cục Thuế thành phố. Sau đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ gửi thông báo đến người trúng thưởng bằng các hình thức điện tử hoặc thông báo giấy (nếu cần) kèm theo tờ khai cung cấp thông tin nhằm bảo đảm sự thuận lợi cho người trúng thưởng.