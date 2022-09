(TBTCO) - Ngày 22/9, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ và lắng nghe doanh nghiệp tiêu biểu. Tại hội nghị, lãnh đạo cục thuế đã tuyên dương và trao tặng giấy khen cho 43 doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế tiêu biểu trong năm 2021.

Theo thông báo từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, 43 doanh nghiệp (DN) được tuyên dương này đã nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm 2021 được khoảng 4.200 tỷ đồng, góp phần không nhỏ trong việc giúp Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý thuế trong năm với mức thu nộp NSNN vượt trên 6% dự toán.

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu cảm ơn các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Ảnh: Đỗ Doãn

Khai mạc hội nghị, ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2021, đại dịch Covid-19 khiến cho tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tại TP. Hồ Chí Minh giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là mức giảm sâu nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo sát sao của trung ương và lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố; sự dốc sức của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng của tất cả người dân, DN trên địa bàn, TP. Hồ Chí Minh đã có thể nới lỏng giãn cách và dần phục hồi kinh tế - xã hội.

Đồng hành cùng người nộp thuế (NNT), ngành Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ và Quốc hội thông qua các nghị quyết, nghị định miễn, giảm, gia hạn thuế và các chính sách hỗ trợ khác để kịp thời hỗ trợ cho DN và người dân khôi phục sản xuất kinh doanh. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2020 và 2021, cục thuế đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn hơn 54.300 tỷ đồng tiền thuế cho DN, hộ cá nhân kinh doanh (miễn giảm hơn 9.700 tỷ đồng, gia hạn hơn 44.600 tỷ đồng).

Trao giấy khen cho các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh nộp thuế tiêu biểu trong năm 2021. Ảnh: Đỗ Doãn

Kết quả, với sự nỗ lực của thành phố và đặc biệt là những đóng góp to lớn của cộng đồng DN, GRDP quý IV/2021 của thành phố đã có những khởi sắc hơn, chỉ còn giảm 11,64% so với cùng kỳ năm trước (trong khi quý III/2021 giảm hơn 24% so với cùng kỳ).

‘‘Năm 2021 kết thúc, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt tổng thu NSNN 272.499 tỷ đồng, vượt 6,07% dự toán được giao và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020. Theo số liệu báo cáo của 8 tháng năm 2022, thu NSNN lũy kế được 225.003 tỷ đồng, đạt 83,31% dự toán pháp lệnh năm và tăng 25,95% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là minh chứng thiết thực nhất cho nỗ lực, cố gắng cao nhất của cộng đồng DN, doanh nhân; tập thể công chức cục thuế trong một năm 2021 đầy khó khăn và biến động vừa qua", ông Lê Duy Minh nói.