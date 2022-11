Từ 15 giờ ngày 1/11: Xăng dầu đồng loạt tăng giá nhẹ

(TBTCO) - Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định đồng loạt tăng giá xăng, dầu kể từ 15 giờ chiều nay (1/11/2022). Trong đó, giá bán lẻ xăng RON95-III tăng hơn 400 đồng/lít, lên 22.756 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức giá bán không cao hơn 21.873 đồng/lít (tăng 377 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 883 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 22.756 đồng/lít (tăng 412 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Cùng với xăng, giá các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng. Theo đó, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 25.070 đồng/lít (tăng 287 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 23.783 đồng/lít (tăng 120 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 14.082 đồng/kg (tăng 183 đồng/lít so với giá bán hiện hành).

Từ 15 giờ ngày 1/11: Giá xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ. Ảnh: Hải Anh

Tại kỳ điều hành này, liên bộ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 0 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít và dầu mazut ở mức 500 đồng/kg (kỳ trước là 708 đồng/kg).

Cũng theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/10/2022 - 1/11/2022) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Vũ Hán; khai thác và xuất khẩu dầu thô của Hoa Kỳ tăng; biến động tăng giảm của đồng USD; hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ giảm gây lo ngại về tăng trưởng kinh tế; việc nhiều ngân hàng trung ương của các nước Châu Âu tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát…

Các yếu tố trên đã tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen, nhưng nhìn chung là tăng đối với xăng RON95 và dầu mazut; giảm nhẹ đối với dầu diesel, dầu hỏa và xăng RON92.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 21/10/2022 và ngày 1/11/2022 là 98.615 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,785 USD/thùng, tương đương tăng 0,828% so với kỳ trước; 395,928 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 6,875 USD/thùng, tương đương tăng 1,767% so với kỳ trước); 133,217 USD/thùng dầu diesel (giảm 1,121 USD/thùng, tương đương giảm 0,834% so với kỳ trước); 90,925 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,374 USD/thùng, tương đương giảm 0,409% so với kỳ trước); 123,043 USD/thùng dầu hỏa(giảm 1,908 USD/thùng tương đương giảm 1,527% so với kỳ trước).