Tưởng “hồi sinh” nhưng toà nhà IFC SaiGon One Tower tiếp tục rơi vào trạng thái “đóng băng”

(TBTCO) - Sau một thời gian bị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chỉ đích danh là “làm xấu bộ mặt thành phố” thì gần đây, dự án này đổi chủ, thay tên và tiến hành sửa chữa. Thế nhưng, theo ông Trương Công Nam - Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng thành phố, IFC SaiGon One Tower chỉ được thay lớp kính bên ngoài và sẽ kết thúc công việc vào ngày 1/9.

Cụ thể, theo Trung tâm báo chí TP. Hồ Chí Minh, chiều 30/8/2022, trả lời câu hỏi của phóng viên về toà nhà IFC Saigon One Tower (34 Tôn Đức Thắng, quận 1) ngưng thi công kéo dài, đến nay được tái thi công, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Trương Công Nam cho biết, dự án này có giấy phép thi công của Sở Xây dựng từ năm 2008, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư Sài Gòn MB và hiện nay đổi tên là Công ty cổ phần SaiGon One Tower.

Ghi nhận của PV, vào ngày 28/8 (chủ nhật) vẫn có hàng chục công nhân tham gia sửa chữa mặt kính toà nhà. Ảnh: Kỳ Phương

Ông Nam thông tin, công trình ngưng thi công từ cuối 2011 đến nay đã được 11 năm. Do chủ đầu tư ngừng thi công khá lâu và trước đây có lắp đặt khung kính bên ngoài, đến nay, khung kính này chịu lực không an toàn, bên cạnh đó ảnh hưởng mỹ quan đô thị. UBND TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo hoàn thiện. Đại diện Sở Xây dựng cho biết, vừa rồi chủ đầu tư có nộp hồ sơ về sở đề nghị được tháo dỡ khung kính mặt ngoài đã có dấu hiệu không an toàn.

“Thành phố đã có thông báo kết luận cho chủ trương tháo và lắp đặt lại khung kính mới để đảm bảo cảnh quan đô thị, đảm bảo an toàn. Chủ đầu tư cam kết với UBND thành phố, Sở Xây dựng và chính quyền quận 1 là thi công xong khung kính mặt ngoài và sẽ kết thúc vào 1/9. Các hạng mục khác, chủ đầu tư không được làm vì hiện dự án này đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ" - Trung tâm báo chí TP. Hồ Chí Minh dẫn lời ông Nam.

Còn ông Lê Đức Thanh - Chủ tịch UBND quận 1, cũng khẳng định, dự án này không phải tái khởi động để thực hiện hoàn chỉnh và đưa công trình vào sử dụng. "Cái đó cần kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ và giấy phép cho xây dựng" - ông Thanh nói và cho biết, quận cũng rất mong công trình sớm khởi động lại để đưa vào sử dụng, thu hút nhà đầu tư vào thành phố.

Thông tin từ website Viva Land cho thấy, tòa cao ốc này có tổng cộng 45 tầng, diện tích sàn xây dựng 123.000 m². Đây là dự án tòa nhà thương mại cao tầng gồm có cả văn phòng, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại.