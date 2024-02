(TBTCO) - Phiên giao dịch sáng 12/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm hiện ở mức 23,956 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đã dừng ở mức 104,08 điểm – giảm 0,08 % so với giao dịch ngày 9/2.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,101 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,112 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,103 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,492 VND/Euro – 27,071 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.200 và mức bán ra là 24,570 VND/USD, tăng 40 VND so với phiên giao dịch trước. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,840– 24,950 VND/USD tăng 45 VND ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,200 VND 24,570 VND Vietinbank 24,195 VND 24,615 VND BIDV 24, 285 VND 24, 595 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,508 VND 26,086 VND Vietinbank 25,493 VND 26,993 VND BIDV 25,822 VND 27,024 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 159.44 VND 169.87 VND Vietinbank 159.41 VND 169.11 VND BIDV 161.23 VND 169.78 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Triển vọng trung lập đối với Đồng USD trong tuần tới bắt nguồn từ các biểu đồ dài hạn hơn cho thấy mức hỗ trợ chính cho đồng bạc xanh bất chấp khả năng chứng kiến ​​tình trạng giảm phát tiếp tục trong tháng 1.

Trong tuần qua, chỉ số EUR/USD đã kiểm tra mức 1,0724 nhưng không thể duy trì mức đó. Triển vọng kinh tế ảm đảm đã hạn chế đà tăng trưởng của đồng Euro, mặc dù các quan chức từ Ngân hàng châu Âu (ECB) đã nỗ lực phát tín hiệu rằng ECB sẽ không sớm cắt giảm lãi suất.

Đối với cặp tiền USD/ JPY, cặp tiền này đã tiến tới mốc 150 sau khi Thống đốc và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) xác nhận họ không vội tăng lãi suất. Tuần này, Phó Thống đốc Shinichi Uchida và Thống đốc Kazuo Ueda đã tái khẳng định cách tiếp cận đo lường của Hội đồng quản trị khi nói đến sự chuyển đổi tất yếu khỏi chính sách lãi suất âm.

Bình luận của Uchida được theo dõi chặt chẽ vì ông nổi tiếng là người hay đưa ra những gợi ý xung quanh những diễn biến chính. USD/JPY tiếp tục tăng cao hơn khi thị trường tránh xa những quan niệm về những thay đổi tỷ giá sắp xảy ra do BoJ.

Điểm đánh dấu 150 là mức kháng cự ngắn hạn, với mức 146,50 xuất hiện dưới dạng hỗ trợ. Bình luận gần đây của BoJ và sự thiếu quan ngại đáng chú ý xung quanh việc đồng Yen suy yếu sẽ mở ra cơ hội cho một cuộc thử nghiệm khác ở mức 150./.