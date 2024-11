(TBTCO) - Sáng 14/11, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.288 VND/USD, tăng 21 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 106,51 điểm, tăng 0,57%.

Tỷ giá USD hôm nay, 14/1: Đồng USD cán mốc 106, chạm đỉnh 1 năm. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng cả 2 chiều mua - bán. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.150 - 25.502 VND/USD tăng 20 VND ở chiều mua và tăng 22 VND tại chiều bán.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.150 VND 25.502 VND Vietinbank 25.170 VND 25.502 VND BIDV 25.180 VND 25.502 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 24.491 VND – 27.070 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.254 VND 27.694 VND Vietinbank 26.483 VND 27.683 VND BIDV 26.446 VND 27.618 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 149 VND – 165 VND.s

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 158,3 VND 167,51 VND Vietinbank 159,91 VND 167,66 VND BIDV 160,12 VND 167,1 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay điều chỉnh tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.538 - 25.638 VND, tăng 47 VND ở chiều mua và 27 VND tại chiều bán so với ngày 13/10.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 106,51 điểm, tăng 0,57%.

Đồng USD hôm nay tăng lên mức cao nhất trong 1 năm so với các loại tiền tệ chính nhờ vào các hoạt động giao dịch của Trump và sau khi lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 10 đạt mức như mong đợi, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục hạ lãi suất.

Chỉ số USD, thước đo đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ bao gồm đồng Yên và đồng Euro, tăng 0,43% lên 106,44 sau khi đạt mức cao nhất là 106,53.

Đồng Yên đã vượt ngưỡng 155 Yên/USD, mức yếu nhất của đồng tiền Nhật Bản kể từ cuối tháng 7. Mức giá gần nhất là 155,46 Yên/USD.

Đồng Euro giảm 0,51% xuống còn 1,0569 USD. Đồng tiền này đã giảm xuống mức thấp nhất là 1,055575 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023.

Đồng USD ổn định ở mức 7,243 so với đồng Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài.

So với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,43% lên 0,885./.