(TBTCO) - Sáng 15/11, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.290 VND/USD, tăng 2 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, PY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 106,95 điểm, tăng 0,43%.

Tỷ giá hôm nay 15/10: Đồng USD thế giới tiến sát mốc 107 điểm. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng cả 2 chiều mua - bán. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.154 - 25.504 VND/USD tăng 4 VND ở chiều mua tăng 2 VND chiều bán.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.154 VND 25.504 VND Vietinbank 25.190 VND 25.504 VND BIDV 25.190 VND 25.504 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 24.369 VND – 26.934 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.090 VND 27.520 VND Vietinbank 26.326 VND 27.526 VND BIDV 26.297 VND 27.453 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 148 VND – 164 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 157,01 VND 166,14 VND Vietinbank 159,01 VND 166,76 VND BIDV 159,41 VND 166,3 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay điều chỉnh tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.643 - 25.743 VND, tăng 105 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với ngày 14/10.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 106,95 điểm, tăng 0,43%.

Đồng USD hôm nay tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác và giao dịch ở mức cao nhất trong 1 năm và hướng đến phiên tăng thứ 5 liên tiếp, được thúc đẩy bởi kỳ vọng của thị trường kể từ khi Donald Trump giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử Nhà Trắng.

Đồng bạc xanh tăng lên trên 156 Yên lần đầu tiên kể từ tháng 7 và gần đây nhất tăng 0,56% lên 156,38 Yên/USD. Đồng Euro giảm xuống mức yếu nhất kể từ tháng 11/2023 và giảm 0,45% xuống 1,05165 USD trong giao dịch hỗn loạn. Đồng Bảng Anh chạm mức thấp nhất so với đồng USD trong 4 tháng và gần đây nhất giảm 0,44% xuống 1,2651 USD.

Chỉ số USD, thước đo giá trị đồng tiền này so với 6 đồng tiền chủ chốt khác bao gồm đồng Euro và đồng Yên, tăng 0,17% lên 106,64, sau khi đạt mức cao nhất là 107,07, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2023./.