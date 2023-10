(TBTCO) - Tỷ giá USD/VND trung tâm hôm nay (21/10) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tăng 10 đồng so với ngày 20/10, hiện ở mức 24.110 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 106,16 điểm với mức giảm 0,08% khi chốt phiên ngày 20/10.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 23.400 - 25.265 VND/USD. Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch NHNN cũng đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 25.265 VND/USD.

Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ hôm nay và USD trong nước sáng nay ghi nhận hàng loạt điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank tăng 20 VND cho mức mua vào là 24.360 VND/USD và giảm 10 VND cho mức bán ra là 24.700 VND/USD; tại Vietinbank mua vào 24.275 VND/USD - bán ra 24.735 VND/USD; tại BIDV mua vào 24.380 VND/USD - bán ra 24.680 VND/USD.

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau: tại Vietcombank mua vào 25.282.40 VND/Euro - bán ra 26.670.15 VND/Euro; tại Vietinbank mua vào 25.122 VND/Euro - bán ra 26.422 VND/Euro; tại BIDV mua vào 25.441 VND/Euro - bán ra 26.637 VND/Euro.

* Tỷ giá Yen Nhật (JPY) tại các ngân hàng, cụ thể như sau: Tại Vietcombank, mua 159.10 VND/JPY - bán ra 168.41 VND/JPY; tại Vietinbank mua vào 159.46 VND/JPY - bán ra 169.16 VND/JPY, tại BIDV mua vào 160.38 VND/JPY - bán ra 168.67 VND/JPY,

* Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại Vietcombank giá mua vào 15.114.95 VND/AUD - bán ra 15,758.30 VND/AUD; tại Viettinbank mua vào 15.168 VND/AUD - bán ra 15.788 VND/AUD; tại BIDV mua vào 15.171 VND/AUD - bán ra 15.691 VND/AUD.

* Tỷ giá đô la Canada (CAD) tại Vietcombank giá mua vào 17.444.76 VND/CAD - bán ra 18.187.29 VND/CAD; tại Viettinbank mua vào 17.570 VND/CAD - bán ra 18.280 VND/CAD; tại BIDV mua vào 17.502 VND/CAD - bán ra 18.137 VND/CAD.

* Tỷ giá Franc Thụy Sỹ (CHF) tại Vietcombank giá mua vào 26.812.81 VND/CHF - bán ra 27.954.08 VND/CHF; tại Viettinbank mua vào 26.979 VND/CHF - bán ra 27.949 VND/CHF; tại BIDV mua vào 26.893 VND/CHF - bán ra 27.895 VND/CHF.

* Tỷ giá Bảng Anh (GBP) tại Vietcombank giá mua vào 29.020.50 VND/GBP - bán ra 30.255.74 VND/GBP; tại Viettinbank mua vào 29.271 VND/GBP - bán ra 30.451 VND/GBP; tại BIDV mua vào 29.059 VND/GBP - bán ra 30.130 VND/GBP.

* Tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) tại Vietcombank giá mua vào 3.283.67 VND/CNY - bán ra 3.423.95 VND/CNY; tại Viettinbank mua vào 3.282 VND/CNY - bán ra 3.422 VND/CNY; tại BIDV mua vào 3.318 VND/CNY - bán ra 3.407 VND/CNY.

Diễn biến thị trường thế giới

Khi kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, đồng USD đã giảm nhẹ sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lãi suất thị trường tăng có thể làm giảm nhu cầu hành động của ngân hàng trung ương, trong khi các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Hiện chỉ số DXY đang ở mốc 106,16 điểm, và tăng 0,11% trong ngày so với đồng tiền Nhật Bản ở mức 149,85 Yên.

Ở thị trường tiện tệ khác, đồng Franc Thụy Sĩ đã đạt mức cao nhất gần 6 tuần so với đồng bạc xanh. Đồng tiền Thụy Sĩ đã trở thành nơi trú ẩn an toàn phổ biến do căng thẳng địa chính trị gia tăng. Đồng Swissie cũng đạt mức cao nhất so với đồng Euro kể từ năm 2015, khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ loại bỏ tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ.

Về phía đồng Bảng Anh đã tăng 0,14% so với đồng USD ở mức 1,2158 USD trong khi một loạt dữ liệu công bố cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Anh sụt giảm trong tháng 10 sau doanh số bán lẻ yếu kém vào tháng trước. Đồng Euro tăng 0,04% lên 1,0593 USD./.