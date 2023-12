Tỷ giá hôm nay (23/12): Đồng USD trên tiếp tục lao dốc

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 23/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23,915 VND/USD, giảm 5 VND/USD. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 101,360, giảm 0,12% vào lúc 7h10 ngày 23/12 theo giờ Việt Nam.

Tỷ giá USD hôm nay: Đồng USD chạm mức thấp nhất 5 tháng. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,060 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25,009 VND/Euro - 27,642 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng nhẹ so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,692 - 24,742 VND/USD, tăng 12 VND/USD chiều mua vào và giảm 25 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,030 VND 24,400 VND Vietinbank 24,030 VND 24,450 VND BIDV 24,115 VND 24,415 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,966 VND 27,392 VND Vietinbank 26,043 VND 27,333 VND BIDV 26,265 VND 27,404 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 165.38 VND 175.07 VND Vietinbank 166 VND 175.7 VND BIDV 166.49 VND 175.27 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD giảm xuống mức thấp gần 5 tháng vào thứ Sáu trước kỳ nghỉ cuối tuần dài, sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát ở Mỹ tiếp tục hạ nhiệt, ủng hộ quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Chỉ số DXY đang trên đà kết thúc năm với mức giảm khoảng 2%.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro tăng nhẹ sau khi nhà hoạch định chính sách ECB Bostjan Vasle hồi đầu tuần nhấn mạnh rằng, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cần thêm thời gian để đánh giá lại triển vọng chính sách của mình, và kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 hoặc tháng 4/2024 là quá sớm.

Đồng Bảng Anh tăng 0,09% lên 1,2703 USD khi dữ liệu mới công bố cho thấy doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 11 đã tăng nhiều hơn dự kiến, nhưng GDP quý III được điều chỉnh thấp hơn.

Đồng USD tăng 0,25% so với đồng JPY, đạt mức 142,465 JPY, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát cơ bản của Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 1, xuống mức chưa từng thấy trong hơn 1 năm. Đầu tuần này, Ngân hàng Nhật Bản đã quyết định tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo./.