(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 3/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giảm 18 VND/USD ở mức 23.848 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,90%, đạt mốc 102,23.

Đồng USD hôm nay đã phục hồi trở lại. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 24,900 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25,014 VND/Euro - 27,647 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,720 - 24.770 VND/USD, tăng 72 VND ở chiều mua vào và tăng 2 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,125 VND 24,495 VND Vietinbank 24,085 VND 24,545 VND BIDV 24,180 VND 24,480 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,160 VND 27,596 VND Vietinbank 25,765 VND 27,265 VND BIDV 26,351 VND 27,567 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 167.32 VND 177.12 VND Vietinbank 167.19 VND 176.89 VND BIDV 167.98 VND 176.83 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tăng trong ngày giao dịch đầu tiên của năm, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ và số liệu lạm phát ở châu Âu để có thêm manh mối về chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Chỉ số DXY đã đạt mức tăng phần trăm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 10. Trước đó, chỉ số này đã giảm 2% trong năm 2023, do các nhà đầu tư kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể trong năm nay, trong khi nền kinh tế vẫn kiên cường.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro giảm 0,91% xuống còn 1,0944 USD, khi các nhà giao dịch xem xét dữ liệu cho thấy hoạt động của các nhà máy ở khu vực đồng euro đã giảm trong tháng 12. Trong khi đó, đồng bảng Anh chốt phiên giao dịch ở mức 1,2619 USD, giảm 0,82% trong phiên giao dịch vừa qua.

Đồng Yen Nhật suy yếu 0,75% so với đồng bạc xanh ở mức 141,94/USD./.