(TBTCO) - Sáng 7/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ nguyên mức 24.202 – giảm 20 VND đồng. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,19 điểm, tăng 0,08% so so với giao dịch ngày 6/9/2024.

Tỷ giá USD hôm nay: Trong nước, thế giới biến động trái chiều. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.390 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.362 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.362 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm mạnh tại các NHTM hiện ở mức. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.400 - 24.770 VND/USD chiều mua vào - bán ra giảm 150 VND cả 2 chiều mua vào – bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.362 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.400 VND 24.770 VND Vietinbank 24.270 VND 24.770 VND BIDV 24.445 VND 24.785 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 25.547 VND – 28.237 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.648 VND 28.111 VND Vietinbank 26.466 VND 27.966 VND BIDV 26.882 VND 28.125 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 160 VND – 177 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 167,72 VND 177,53 VND Vietinbank 167,47 VND 177,17 VND BIDV 168,87 VND 177,21 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay điều chỉnh giảm ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.062 - 25.132 VND, giảm 50 VND ở chiều mua –bán so với ngày 6/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,19 điểm, tăng 0,08% so với giao dịch ngày 6/9/2024.

Đồng USD hôm nay tăng trong phiên giao dịch đầy biến động, sau khi dữ liệu cho thấy việc làm tại Hoa Kỳ tăng trưởng thấp hơn dự kiến ​​vào tháng 8, nhưng chỉ cho thấy thị trường lao động chậm lại đều đặn, có khả năng hỗ trợ việc FED cắt giảm lãi suất dần dần.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,3% so với đồng USD, xuống mức 1,108225 USD.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD giảm 0,7% xuống còn 142,42 Yên, hướng tới phiên giảm giá thứ tư liên tiếp.

Đồng Bảng Anh đã giảm khoảng 0,4% xuống còn 1,3131 USD./.