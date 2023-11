Tỷ giá USD/VND có xu hướng ổn định hơn

(TBTCO) - Trên thị trường trong nước, diễn biến tỷ giá USD/VND ổn định hơn. Tỷ giá liên ngân hàng tính tới cuối tuần qua chỉ tăng 50 đồng so với tuần trước đó. Cung - cầu ngoại tệ không có nhiều áp lực và biến động trên thị trường tự do cũng cho thấy nhu cầu tiền USD từ cá nhân trong nước không có sự đột biến.

Báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ tuần qua của SSI Research cho biết, trên thị trường trong nước, diễn biến tỷ giá USD/VND ổn định hơn trong tuần vừa qua. Tỷ giá liên ngân hàng kết tuần ở vùng 24.570 VND, tăng 50 đồng so với tuần trước đó. Tỷ giá niêm yết của VCB đóng cửa không có nhiều khác biệt so với tuần trước đó, ở mức 24.360 - 24.700 VND và tỷ giá tự do ổn định trong vùng 24.600 - 24.700 VND/USD.

Theo các chuyên gia của SSI Research, cung - cầu ngoại tệ không có nhiều áp lực (FDI giải ngân 10 tháng đạt 18 tỉ USD hay cán cân thương mại 10 tháng thặng dư 24 tỷ USD) và biến động trên thị trường tự do cũng cho thấy nhu cầu tiền USD từ cá nhân trong nước không có sự đột biến.

Trong báo cáo mới phát hành gần đây, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS) cũng cho rằng, chỉ số USD tiếp tục leo thang trong tháng 10, hiện ở mức 106,7 điểm, tăng hơn 3% so với đầu năm. Những diễn biến đáng lo ngại tại Trung Đông đã đẩy lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ và cả đồng USD tăng đột biến trong tháng 10.

Chuyên gia của MBS cho rằng, một vài yếu tố vĩ mô tích cực như: thăng dư thương mại, lượng kiều hối dư kiến đạt 14 tỷ USD trong năm 2023, FDI thực hiện hoặc giải ngân của Việt Nam đã tăng nhiều tháng liên tiếp… sẽ góp phần giảm áp lực lên tỷ giá vào cuối năm.

“Chúng tôi giữ nguyên dự báo tỷ giá VND/USD có thể giao động trong khoảng 24.300 - 24.500 VND/USD trong những tháng cuối năm, với giả định FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nữa trong tháng 11 trong khi Việt Nam duy trì lãi suất thấp” – chuyên gia MBS dự báo./.