Tổng Giám đốc bất ngờ từ nhiệm trước đại hội, Bảo hiểm ABIC đặt mục tiêu 2025 ra sao?

Tổng Giám đốc Bảo hiểm ABIC xin từ nhiệm ngay trước thềm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Trong năm 2025, ABIC đặt mục tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm 2.650 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 315 tỷ đồng, tăng 23% và tiền gần mốc đỉnh. Công ty cũng dự kiến tăng vốn điều lệ vượt 1.000 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC - mã Ck: ABI) vừa công bố thông tin nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Hồng Phong - Tổng Giám đốc Bảo hiểm ABIC ngay trước thềm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đặt mục tiêu lợi nhuận 2025 vượt 300 tỷ đồng

Trong đơn này, ông Nguyễn Hồng Phong cho biết, trong suốt 2 năm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, ông nỗ lực cùng tập thể cán bộ công nhân viên vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, để hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào thành tích chung của Công ty. Tuy nhiên, do một số lý do cá nhân, ông không thể tiếp tục đồng hành cùng Công ty.

Ông Nguyễn Hồng Phong sinh năm 06/6/1972, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Bảo hiểm ABIC từ ngày 14/7/2023 đến nay. Trước đó, ông có thời gian dài gần 10 năm làm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm VBI.

Bảo hiểm ABIC là một trong những doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên khá muộn, dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tới. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 được tính toán trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, song nhờ lực đẩy quan trọng là dự báo GDP của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, kéo theo nhu cầu bảo hiểm phi nhân thọ gia tăng.

Nỗ lực tăng lãi trước thuế 23%, tiến gần mốc đỉnh năm 2020 Trong năm 2025, Bảo hiểm ABIC đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 2.650 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tối thiểu 315 tỷ đồng (tăng 23%) và tiền gần hơn với mốc đỉnh 2020 (366,4 tỷ đồng). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt tối thiểu 15%. Cổ tức dự kiến không thấp hơn 14%. So với tài liệu họp đại hội công bố trước đó, lần này ABIC bổ sung kế hoạch đạt doanh thu đầu tư tài chính 140 tỷ đồng, giảm 6,6% cùng kỳ.

Nhiều chuyên gia nhận định thị trường phi nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số. Năm 2025 cũng là thời điểm các công ty bảo hiểm cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trong quản lý dữ liệu và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Đây là yếu tố quyết định để ngành bảo hiểm giữ vững vị trí của mình trong bối cảnh nền kinh tế số hóa ngày càng phát triển...

Về tình hình kinh doanh quý I/2025, lợi nhuận trước thuế ABIC đạt 101,1 tỷ đồng, tăng 16,9% cùng kỳ, hoàn thành 32% mục tiêu cả năm và cao nhất trong nhiều quý gần đây.

Theo giải trình từ công ty, mức lợi nhuận tăng trên 10% chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng gần 100 tỷ đồng (tương đương 19,2%). Trong đó, phí bảo hiểm gốc của ABIC đạt 582 tỷ đồng, tăng 15,72% cùng kỳ. Phí nhận tái bảo hiểm cũng tăng 130,4% lên 36,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng đi kèm với áp lực chi phí. Chi bồi thường tăng 5,5% lên 167,9 tỷ đồng; tổng chi trực tiếp hoạt động bảo hiểm tăng 19,4%, lên 347,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 205,4, tăng 11,5%. Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm từ 41,2 tỷ đồng xuống còn 34,8 tỷ đồng.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Theo tờ trình thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2024, ABIC điều chỉnh giảm lợi nhuận hơn 27 tỷ đồng. Do ABIC điều chỉnh tăng lợi nhuận 2023 theo kiến nghị kiểm toán là 35,2 tỷ đồng; trong năm 2024, ABIC rà soát hóa đơn có rủi ro cao theo khuyến nghị của cơ quan thuế làm lợi nhuận năm 2023 giảm đi 62,3 tỷ đồng.

Như vậy, tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 của ABIC là 319,7 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương đương gần 145 tỷ đồng. Sau khi cộng dồn lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước và trừ đi các khoản trích lập quỹ, lợi nhuận giữ lại còn lại là 114 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận giữ lại này nhằm tăng cường năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ABIC, đồng thời đảm bảo an toàn tài chính cho những năm tiếp theo, trong bối cảnh có thể phát sinh các rủi ro bất thường.

Tăng vốn điều lệ 40%, vượt 1.000 tỷ đồng

Một điểm mới khác trong tài liệu công bố đợt này, Hội đồng quản trị ABIC trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu: trả cổ tức năm 2024 và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển).

Cụ thể, ABIC sẽ phát hành 14,5 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% số cổ phiếu đang lưu hành, từ nguồn lợi nhuận để lại, qua đó tăng vốn điều lệ thêm gần 145 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty dự kiến phát hành thêm 14,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cũng tương đương 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành, tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm gần 145 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc bất ngờ từ nhiệm trước đại hội, Bảo hiểm ABIC đặt mục tiêu 2025 ra sao? Ảnh: T.L.

Triển khai hai đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn ABIC trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu, với tỷ lệ 40%. Theo đó, vốn điều lệ sẽ tăng thêm gần 290 tỷ đồng, nâng lên hơn 1.013 tỷ đồng. Phương án tăng vốn điều lệ nhằm phục vụ các hoạt động kinh doanh của công ty; nâng cao năng lực tài chính, năng lực đấu thầu, tăng khả năng cạnh tranh. Thời gian phát hành dự kiến năm 2025.

Trước đó, năm 2024, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ gặp nhiều thách thức, từ bão Yagi, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, tâm lý thận trọng của khách hàng trong việc tham gia bảo hiểm, đến ảnh hưởng từ thiên tai và thay đổi chính sách kinh doanh, Hội đồng quản trị ABIC đã quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 vào cuối tháng 11/2024.

Theo đó, chỉ tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm được điều chỉnh giảm 9%, trong khi lợi nhuận giảm 29,4% so với kế hoạch ban đầu. Dù vậy, kết thúc năm 2024, ABIC vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Theo đó, doanh thu kinh doanh bảo hiểm đạt 2.431 tỷ đồng, hoàn thành 101,3% kế hoạch điều chỉnh và tăng 18,2% so với năm 2023.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 694,4 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với năm trước nhưng vẫn tiệm cận mức kỷ lục của năm 2022. Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 149,9 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch 1,3% nhưng giảm 13,1% so với năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của ABIC năm 2024 đạt 256,1 tỷ đồng, hoàn thành 113,3% kế hoạch đề ra, song vẫn giảm 16,9% so với năm trước và giảm sâu 30% so với mức kỷ lục từng đạt được từ năm 2020./.