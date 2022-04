VBI sắp tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(TBTCO) - Ngày 28/4/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Bảo hiểm VietinBank - VBI) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Tham dự ĐHĐCĐ của VBI sẽ có sự tham dự của các đại biểu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), các đại biểu cổ đông sáng lập, đại diện vốn của VietinBank cùng các cổ đông khác.

Tại Đại hội, VBI sẽ trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; bầu hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027...

VBI sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2022 vào ngày 28/4 tới.

Trong năm 2021, VBI đạt tổng doanh thu 2.469 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2020, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của ngành Bảo hiểm phi nhân thọ. Lợi nhuận trước thuế của VBI cũng đạt con số kỷ lục trên 203 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước. VBI có được tốc độ tăng trưởng ấn tượng này nhờ nỗ lực vượt qua tác động dịch bệnh, không ngừng đổi mới, đưa ra các dịch vụ và sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng và thị trường; đồng thời ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý kinh doanh, đóng góp cho nền kinh tế của đất nước và nâng cao mức thu nhập bình quân cho cán bộ, nhân viên VBI.

Trong quý I/2022, VBI đã có nhiều sáng kiến thúc đẩy và mở rộng kinh doanh, xây dựng mạng lưới hợp tác rộng khắp. Đồng thời, VBI tập trung vào các địa bàn trọng điểm, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ bảo hiểm thông qua hệ thống ngân hàng, nâng cao chất lượng quản trị điều hành, quản lý rủi ro… Hoạt động này tạo nên bước phát triển mới về các kênh phân phối và cung cấp dịch vụ. Đặc biệt, VBI tiếp tục phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, đưa ra các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường.

Trong thời gian tới, VBI sẽ tiếp tục có thêm nhiều chiến lược đột phá để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2022, khẳng định vị thế của VBI trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam./.