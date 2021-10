Việt Nam- New Zealand: Thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác trong APEC

(TBTCO) - Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của APEC, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với New Zealand và các thành viên khác để xây dựng, đóng góp vào thành công chung của Tuần lễ cấp cao APEC 2021.

Ngày 8/10, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác trong Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), phối hợp, chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2021 (8 - 12/11) cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta. Ảnh: Thế giới & Việt Nam

Tại cuộc điện đàm, hai bộ trưởng đều bày tỏ hài lòng về mối quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập tháng 7/2020 giữa hai nước đang ngày càng phát triển hiệu quả và sâu rộng.

Bộ trưởng Nanaia Mahuta đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong thời gian qua, vừa ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội; đồng thời cảm ơn Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng New Zealand và các thành viên APEC thúc đẩy các ưu tiên hợp tác trong năm APEC New Zealand 2021.

Bà cũng chia sẻ ưu tiên của New Zaeland tại Tuần lề cấp cao APEC sắp tới, thông báo chương trình nghị sự và chính thức mời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 32 vào ngày 8-9/11.

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng những thành công của New Zealand trong kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ông cảm ơn New Zealand đã viện trợ vắc-xin cho Việt Nam và đề nghị New Zaeland tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vắc-xin và các thiết bị y tế.

Ông Bùi Thanh Sơn cũng đánh giá cao vai trò chủ nhà APEC 2021 của New Zealand và những sáng kiến và đóng góp tích cực của New Zealand nhằm giữ đà và thúc đẩy hợp tác của APEC, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, gây không ít thách thức cho các thành viên.

Ông khẳng định, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của APEC, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với New Zealand và các thành viên khác để xây dựng, đóng góp vào thành công chung của Tuần lễ cấp cao APEC năm nay.

Tại cuộc điện đàm, hai bộ trưởng cũng nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong trong các cơ chế hợp tác đa phương mà hai nước cùng là thành viên; thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tăng cường chia sẻ thông tin, chính sách trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh như giáo dục đào tạo, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – New Zealand./.