Việt Nam và New Zealand trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài khoá, ngân sách

(TBTCO) - Ngày 26/5/2023, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Ngân khố New Zealand tổ chức hội thảo hợp tác tài chính Việt Nam - New Zealand, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Bộ Tài chính, có bà Ginny Chapman - Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính như: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Ngân sách nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Trung tâm Lưu ký chứng khoán…

Tại điểm cầu phía Bộ Ngân khố New Zealand, có sự tham gia của ông Tim Hampton - Giám đốc, Ban Hệ thống kinh tế và các chuyên gia đến từ Bộ Ngân khố New Zealand (Ban Chính sách kinh tế vĩ mô và tài khóa, Ban Trái phiếu xanh, Ban Hợp tác quốc tế) qua nền tảng trực tuyến.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Bộ Tài chính Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Hội thảo là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch hợp tác triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giai đoạn 2021 - 2023 được Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand ký kết ngày 23/7/2020, với mục tiêu tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực có cùng quan tâm.

Phát biểu khai mạc, ông Hà Duy Tùng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính nhấn mạnh, hội thảo đã thể hiện sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand, cũng như thể hiện sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ quán New Zealand trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt là hợp tác tài chính, giữa hai nước Việt Nam và New Zealand nói chung và giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand nói riêng, góp phần triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tại hội thảo, Bộ Ngân khố New Zealand đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và thực tiễn của New Zealand trong công tác quản lý tài chính, bao gồm 2 nội dung: quản lý tài khóa - ngân sách (Khung tài khóa và chiến lược tài khóa; Điều chỉnh các chỉ số tài khóa của chính phủ; Cách thức tiếp cận của New Zealand đối với mức trần nợ ròng) và phát triển thị trường trái phiếu chính phủ xanh.

Đây là hai lĩnh vực mà Bộ Tài chính Việt Nam rất quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thách thức, đòi hỏi phản ứng điều hành chính sách tài khóa - ngân sách linh hoạt để phục hồi và tăng trưởng kinh tế; cũng như các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa, phát triển thị trường vốn xanh, các sản phẩm tài chính xanh.

Ông Tim Hampton - Giám đốc Ban Hệ thống kinh tế và các chuyên gia đến từ Bộ Ngân khố New Zealand phát biểu qua nền tảng trực tuyến. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính Việt Nam cũng thông tin về khung quản lý ngân sách của Việt Nam, trong đó có quy trình và thời hạn phân bổ ngân sách; kiểm soát chi ngân sách; quy trình chuyển nguồn ngân sách; hạch toán kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước; cũng như cập nhật về tình hình cung cấp các dịch vụ tài chính mới gắn với tài chính xanh của Việt Nam.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp và những nội dung trao đổi, thảo luận tại hội thảo đã mang lại nhiều kinh nghiệm và góc nhìn về bối cảnh kinh tế của khu vực, những đặc điểm nổi bật về thị trường vốn và chính sách tài khóa - ngân sách của mỗi nước, đóng góp vào việc cụ thể hóa kết quả hợp tác vào công tác quản lý và xây dựng chính sách của Bộ Tài chính Việt Nam.

Được biết, Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand (MOA) giai đoạn 2021 - 2023 đã bước sang năm kết thúc. Dù triển khai trong giai đoạn khó khăn do tác động bởi đại dịch Covid-19, hai Bộ vẫn tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin. Hai Bộ dự kiến sẽ thực hiện đánh giá hiệu quả thực hiện MOA và nghiên cứu tiềm năng hợp tác trong tương lai./.