(TBTCO) - Vinachem sẽ đem ra đấu giá hơn 21,2 triệu cổ phiếu LAS, tương đương 18,82% vốn với giá khởi điểm 27.100 đồng/cổ phiếu trong ngày 31/12 tới đây.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 31/12 tới đây, HNX sẽ tổ chức đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã Ck: LAS) thuộc sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Cụ thể, Vinachem sẽ đem ra đấu giá hơn 21,2 triệu cổ phiếu LAS, tương đương 18,82% vốn với giá khởi điểm 27.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị bán ra khởi điểm là xấp xỉ 603 tỷ đồng. Phương thức thực hiện là đấu giá công khai thông thường tại HNX.

Hiện tại, Vinachem đang sở hữu gần 78,8 triệu cổ phiếu LAS, tương ứng 69,82% vốn điều lệ. Nếu việc đấu giá thành công, tỷ lệ sở hữu của Vinachem tại LAS sẽ giảm nắm giữ xuống mức 51%.

Vinachem bán đấu giá hơn 21 triệu cổ phiếu LAS. Ảnh T.L

Trên thị trường, cổ phiếu LAS sau giai đoạn tăng khá bền bỉ từ khoảng giữa năm 2021 từ vùng giá 12.000 đồng/cổ phiếu lên mức 26.300 đồng/cổ phiếu (ngày 14/12). Như vậy, mức giá đấu giá khởi điểm gần tương đương so với thị giá trên thị trường.

Về tình hình kinh doanh, nhờ diễn biến giá hàng hóa tích cực trong năm 2021 nên các doanh nghiệp phân bón và hóa chất đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, trong đó LAS cũng không là ngoại lệ.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu LAS tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 1.957 tỷ đồng và hoàn thành trên 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 74 tỷ đồng, gấp đôi so với chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm (36 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 58,5 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lỗ hơn 4 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm ngoái.