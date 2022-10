Vĩnh Phúc: Thu nội địa tăng nhờ chính sách hỗ trợ về thuế sớm đi vào cuộc sống

100% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử Ngoài việc thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, công tác kiểm soát kê khai nộp thuế luôn được Cục Thuế Vĩnh Phúc chú trọng, nhờ đó công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ, tạo được những chuyển biến tích cực, việc chấp hành kê khai thuế của người nộp thuế đã đi vào nề nếp, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp đạt 97,49% tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp; tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt 98,5% trên tổng số hồ sơ khai thuế đã nộp, tăng 0,36 % so với cùng kỳ; số hồ sơ nộp chậm giảm 16,74% so với cùng kỳ. Tính đến nay, toàn tỉnh có khoảng 99,5% doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng; tỷ lệ hoàn thuế điện tử đạt 100%; 100% doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký nộp thuế điện tử, tỷ lệ số giấy nộp tiền và số tiền nộp thuế điện tử đạt trên 97,5% trở lên so với tổng số giấy nộp tiền và số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.