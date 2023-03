Vinhomes Ocean Park 2 khởi động chương trình tổ ấm an vui

(TBTCO) - Vinhomes vừa chính thức khởi động chương trình “Tổ ấm an vui 3” kết nối chủ sở hữu và khách thuê cho dự án Vinhomes Ocean Park 2 với những ưu đãi chưa từng có. Chỉ từ 8 triệu đồng/tháng, khách thuê có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống chất lượng cao, đầy đủ tiện ích trong các khu biệt thự, liền kề thấp tầng của siêu đô thị biển hồ, trong khi các chủ sở hữu có thể thu về từ 24-60 triệu đồng/tháng tùy diện tích cho thuê. Toàn bộ phần chênh lệch sẽ được Vinhomes hỗ trợ nhằm nhanh chóng mang tới sức sống sôi động cho phía đông Hà Nội.

“Tổ ấm an vui” là mô hình gây dựng cộng đồng nhanh chóng và hiệu quả đã được Vinhomes áp dụng thành công ở các khu đô thị trước đó, vừa gia tăng lợi ích cho các chủ sở hữu đã tin tưởng lựa chọn Vinhomes, vừa lan tỏa trải nghiệm sống văn minh và đẳng cấp tới đông đảo người dân. Tham gia chương trình “Tổ ấm an vui”, các chủ sở hữu luôn được nhận 3 lợi ích gồm: nguồn thu ổn định từ tiền thuê, tiết kiệm chi phí tìm khách thuê và giảm thiểu các khoản chi phí quản lý, vận hành duy trì so với hình thức cho thuê ngắn ngày.

Tiếp nối 2 giai đoạn đã được triển khai tại Vinhomes Ocean Park 1, chương trình “Tổ ấm an vui 3” tại Vinhomes Ocean Park 2 được Vinhomes đặc biệt gia tăng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, trong 2 năm đầu tiên, mỗi năm chủ sở hữu tại Vinhomes Ocean Park 2 sẽ nhận được khoản tiền tương đương 3 - 5% giá trị căn nhà, trong đó, khoảng 1 - 3% đến từ khoản tiền cho thuê do khách thuê chi trả; 2% đến từ phần hỗ trợ từ chủ đầu tư (thời gian hỗ trợ không quá 31/12/2025).

Trung bình với mỗi căn nhà cho thuê, chủ sở hữu có thể nhận từ 24 - 60 triệu đồng/tháng, tùy thuộc diện tích. Ngoài chi phí cho thuê, Vinhomes cũng hỗ trợ chủ sở hữu 50% phí môi giới tìm khách thuê, với mong muốn đồng hành cùng chủ sở hữu phát triển nhanh chóng cộng đồng cư dân tại dự án.

Cư dân Vinhomes Ocean Park 2 được tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng đẳng cấp với Tổ hợp Công viên biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park.

Khách thuê cũng là đối tượng hưởng lợi ích đáng kể của chương trình “Tổ ấm an vui 3”. Theo đó, khách thuê chỉ cần chi trả từ 8 triệu đồng/tháng là có thể sống trong căn nhà thấp tầng khang trang tại Vinhomes Ocean Park 2 và sử dụng miễn phí các dịch vụ, tiện ích nội khu đẳng cấp của khu đô thị Vinhomes. Riêng khách thuê Vinhomes Ocean Park 2 cho mục đích kinh doanh còn được hỗ trợ thêm voucher mua sắm tiêu dùng giá trị 20 triệu đồng/tháng trong 12 tháng. Voucher mua sắm này sẽ được Vinhomes phát hành cho các cư dân, khách hàng lân cận địa điểm kinh doanh, nhằm tăng nhu cầu tiêu dùng, nâng cao doanh thu kinh doanh cho shop.

Cùng với việc đầu tư tổng thể và đưa ra nhiều chính sách bài bản nhằm thu hút cư dân về ở sớm, Vinhomes còn gấp rút hoàn thiện hệ sinh thái các dịch vụ, tiện ích đẳng cấp để phục vụ mọi nhu cầu ở và kinh doanh. Chỉ mất khoảng 5 phút lái xe, cư dân sẽ được tiếp cận với hệ sinh thái gồm 2 bệnh viện đa khoa quốc tế đẳng cấp 5 sao Vinmec; 2 hệ thống trường liên cấp Vinschool và Đại học tinh hoa VinUni; 2 hệ thống trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; 4 tòa tháp văn phòng, nổi bật có TechnoPark Tower trong top 10 tòa nhà thông minh nhất thế giới.

Công viên nội khu xanh mát thuộc phân khu Chà Là cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp sẵn sàng đón những cư dân của Tổ ấm An vui 3.

Cư dân của Vinhomes Ocean Park 2 cũng sẽ được tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng đẳng cấp với các tiện ích đã hoàn thiện như Tổ hợp biển tạo sóng lớn nhất thế giới và Quảng trường Kinh đô ánh sáng (dự kiến khai trương tháng 4/2023) tại Vinhomes Ocean Park 2, Hồ Ngọc Trai, Biển hồ Crystal Lagoon trải cát trắng tại Vinhomes Ocean Park 1 và Vịnh biển Bốn mùa Paradise Bay tại Vinhomes Ocean Park 3, cùng tổ hợp công viên gym ngoài trời với hàng trăm máy tập, bể bơi ngoài trời, sân chơi trẻ em, sân vận động liên hoàn và các sân thể thao đa dạng bộ môn như tennis, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền hơi… trải đều trong các khuôn viên nội khu.

Cuộc sống sôi động của Vinhomes Ocean Park 2 cũng sẽ chào đón cư dân bằng các sự kiện, lễ hội quy mô lớn được chủ đầu tư tổ chức liên tục trong các ngày lễ lớn, song hành với các hoạt động vui chơi, trải nghiệm hàng ngày. Đặc biệt, sự ra mắt của mô hình tổ hợp thương mại Mega Complex lấy cảm hứng từ những con phố mua sắm phức hợp nổi tiếng thế giới, hứa hẹn trở thành thỏi nam châm thu hút làn sóng chuyển cư ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, từng bước đưa Vinhomes Ocean Park 2 trở thành điểm đến giải trí - mua sắm - nghỉ dưỡng hấp dẫn bậc nhất phía đông Hà Nội.

Với những chính sách hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay của chương trình “Tổ ấm an vui 3”, cùng hàng loạt hành động đồng bộ, quyết liệt trong việc thúc đẩy sức sống cho đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes tin tưởng chương trình sẽ làm gia tăng giá trị đầu tư cho chủ sở hữu, đồng thời mang tới cho khách hàng cơ hội tốt nhất để sở hữu cuộc sống “an vui” đẳng cấp giữa lòng siêu quần thể đô thị biển 1.200ha phía Đông Hà Nội.