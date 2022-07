VITAS chủ động ứng phó biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất

Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) vừa phối hợp Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững (IDH), chương trình LABs Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề "Biến đổi khí hậu, an toàn cho doanh nghiệp và người lao động".

Dây chuyền may xuất khẩu của doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Trong khuôn khổ chương trình này, một nội dung quan trọng được tập huấn cho doanh nghiệp là đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai đến sản xuất.

Theo Tổ chức Dữ liệu thiên tai quốc tế, trong 40 năm qua, số trận thiên tai trung bình hàng năm trên thế giới đã tăng gấp hơn 4 lần, từ 100 trận/năm lên đến khoảng 400 trận/năm, trong đó riêng loại hình bão lũ đã chiếm khoảng 40%.

Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia có mức độ rủi ro thiên tai cao nhất thế giới. Thiệt hại kinh tế chiếm tới 1,5% GDP/năm; 70% dân số chịu rủi ro thiên tai, trong đó có 400 người chết và mất tích.

Cả nước có 1,7 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 80% lực lượng lao động của các ngành sản xuất công nghiệp, đóng góp 45% GDP cả nước. Trong đó, ngành dệt may có khoảng 10.400 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với khoảng 3 triệu lao động, Việt Nam thuộc nhóm 2 nước xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới.

Bà Lê Thị Tuyết Mai - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhìn nhận thiên tai làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành, gây tổn thương cho xã hội, gây tổn thất về người, tài sản, môi trường và các điều kiện sống khác. Do vậy, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cùng với các tổ chức liên quan xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp dệt may nhận diện nguy cơ thiên tai và xây dựng kịch bản ứng phó, giảm nhẹ tác động đến sản xuất, đến người lao động./.