Vụ hạt điều xuất sang Italia có nguy cơ bị lừa: Đã phong tỏa các container cập cảng

Bộ Công thương vừa có văn bản số 1225/BCT-DKT về việc đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện. Theo đó, Bộ Công thương yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo năng lực sản xuất than; thực hiện mọi giải pháp đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện.