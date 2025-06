Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/6: Lãi suất cho vay tại các ngân hàng có xu hướng giảm, tỷ giá vẫn neo cao

Đồng USD tiếp tục ghi nhận đà giảm mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu do chịu ảnh hưởng từ một loạt các yếu tố vĩ mô: Kỳ vọng FED giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị, dữ liệu lạm phát tại Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, cũng như diễn biến trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Ngược lại, đồng EUR tăng vọt lên mức cao nhất gần bốn năm so với đồng USD. Đồng bạc xanh cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng so với franc Thụy Sĩ và mức thấp nhất trong khoảng một tuần so với đồng yên.