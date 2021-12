WHO cảnh báo ‘sóng thần dịch bệnh’ mới

COVID-19 tới 6 giờ ngày 30/12:

(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 30/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 284.412.134 ca, trong đó có 5.436.825 người tử vong.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ngày 27/12/2021.

Tiến trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đang đối mặt với thách thức mới, đi kèm nguy cơ dịch tái bùng phát dịch bệnh với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron. Biến thể mới đang khiến đồ thị dịch COVID-19 đảo chiều, khiến số ca mắc mới và tử vong tăng mạnh trở lại.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong đang có xu hướng tăng trở lại, những vùng dịch “nóng nhất” nằm ở châu Âu. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu Âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này. Đây chính là tâm dịch hiện nay của thế giới, biến thể Omicron dự kiến sẽ chiếm chủ đạo số ca mắc tại châu Âu trong tháng tới.

Tại Trung Quốc đại lục, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây ghi nhận 151 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc được xác nhận tại thành phố này lên gần 1.000 ca trong thời gian từ 9-28/12.

Tiếp tục theo đuổi chính sách "Zero COVID", giới chức y tế Trung Quốc ngày 29/12 bắt đầu tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân thành phố. Không có ca nhiễm Omicron nào được ghi nhận tại thành phố này. Lệnh phong tỏa thành phố Tây An có 13 triệu dân đã bước sang ngày thứ 7 vào ngày 29/12. Ngoài Tây An, Trung Quốc đại lục ghi nhận 1 ca duy nhất trong cộng đồng tại tỉnh Giang Tô. Tính đến nay, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 101.683 ca mắc.

Hàn Quốc có thêm 5.409 ca mắc mới, trong đó có 5.283 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Mặc dù số ca nhiễm mới gia tăng, song Hàn Quốc ghi nhận một số dấu hiệu chuyển biến tích cực như tỷ lệ bệnh nhân điều trị tại các phòng chăm sóc đặc biệt đã giảm từ 81,1% còn 78,7%, không có bệnh nhân phải đợi để nhập viện điều trị trong đêm, rạng sáng 29/12. Đây cũng là ngày đầu tiên trong 26 ngày qua, số ca tử vong trong 1 ngày giảm dưới 40 ca/ngày.

Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 502 ca mắc mới trong ngày 29/12, đánh dấu lần đầu chỉ số này vượt mức 500 trong 2 tháng qua và gây lo ngại cho cộng đồng trong bối cảnh nhiều hoạt động đi lại tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp khẩn cấp về kiểm soát biên giới để ngăn chặn biến thể Omicron được áp dụng từ ngày 29/11, trong đó có việc không cấp phép nhập cảnh mới đối với người nước ngoài đến từ tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ. Theo đó, các biện pháp kiểm soát biên giới, dự kiến sẽ chỉ có hiệu lực tới ngày 31/12/2021, sẽ “tiếp tục có hiệu lực trong thời gian tới”.

Australia có thêm 16.500 ca mắc mới, cao hơn nhiều so với mức cao kỷ lục 11.300 ca trong ngày 28/12. Số ca mắc mới tại New South Wales (NSW) – bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến thể Omicron, tăng gần gấp đôi lên 11.201 ca so với mức 6.062 ca một ngày trước đó.

Tại châu Âu, Hà Lan xác nhận biến thể Omicrontrở nên phổ biến ở quốc gia này, đồng thời cảnh báo về sự gia tăng số người nhập viện. Viện Y tế công cộng quốc gia Hà Lan cho biết mặc dù mức độ lây nhiễm đã giảm xuống với 9.213 trường hợp mắc bệnh ngày 28/12, nhưng khả năng lây nhiễm mạnh của biến thể Omicron sẽ dẫn đến các trường hợp nhiễm mới trong những ngày tới và gia tăng số người nhập viện.

Tương tự, Omicron hiện là biến thể chủ đạo gây COVID-19 tại Thụy Sĩ và thậm chí đã khiến những người từng tiêm liều vaccine tăng cường cũng phải nhập viện điều trị. Thụy Sĩ hiện là một trong số những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất châu Âu, trong đó mức độ lây nhiễm trong những người ở độ tuổi 20 là nghiêm trọng nhất.

Ngày 28/12, Thụy Sĩ ghi nhận hơn 13.000 trường hợp mắc mới . Con số này dự kiến sẽ đạt 20.000 ca/ngày vào tháng tới. Tính đến nay, đất nước 8,6 triệu dân này đã có hơn 1,27 ca mắc. Khoảng 67% dân số nước này đã hoàn tất phác đồ tiêm chủng cơ bản, 22% dân số đã tiêm mũi thứ ba.

Phần Lan thông báo cấm nhập cảnh đối với những du khách chưa tiêm phòng. Theo đó, chỉ những du khách nước ngoài có xét nghiệm âm tính với virus và có giấy chứng nhận đã hoàn tất tiêm chủng cơ bản vaccine phòng bệnh hoặc đã từng mắc căn bệnh này mới được phép nhập cảnh. Những trường hợp chưa tiêm chủng ngừa COVID-19 sẽ không được nhập cảnh Phần Lan, trừ khi họ là công dân của nước này, những người làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu và các nhà ngoại giao. Quy định mới trên cũng sẽ được áp dụng cả với các công dân Liên minh châu Âu (EU) muốn tới Phần Lan.

Người dân mua sắm tại một chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức, ngày 3/12/2021.

Đức cũng siết chặt các quy định trên toàn quốc, ngay cả đối với những người đã tiêm chủng và phục hồi sau khi mắc, nhằm kiềm chế sự lây lan của biến thể Omicron. Theo đó, các cuộc tụ họp của những người đã tiêm chủng hoặc đã phục hồi sau khi mắc giới hạn ở mức tối đa 10 người. Những người chưa tiêm chủng có thể tụ họp với tối đa hai người khác ngoài gia đình. Những quy định này không áp dụng đối với trẻ dưới 14 tuổi. Ngoài ra, các hoạt động tụ tập đón Giao thừa và bắn pháo hoa trong những ngày cuối năm sẽ bị cấm trên toàn quốc.

Theo thống kê của hãng tin AFP (Pháp), thế giới đã ghi nhận số ca mắc mới trong 7 ngày qua cao chưa từng thấy, với trung bình hơn 935.000 ca được phát hiện mỗi ngày trong giai đoạn từ 22-28/12. Đây là số liệu cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi dịch xuất hiện vào cuối năm 2019.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 29/12, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 21.058 ca mắc mới COVID-19 và 322 ca tử vong. Tổng số ca bệnh hiện nay vượt 14.833.506 trường hợp và 303.894 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á mấy ngày qua chứng kiến xu thế hạ nhiệt tại nhiều nước. Số ca tử vong nhìn chung tiếp tục giảm nhẹ hoặc không tăng trong toàn khối. Song diễn biến dịch tại Thái Lan, Malaysia, Philippines và nhất là Việt Nam vẫn căng thẳng so với các nước khác.

Sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Omicron khiến nhiều nước Đông Nam Á cấm nhập cảnh du khách nước ngoài, lùi kế hoạch mở cửa và tăng cường khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch. Hiện đã có ít nhất 6 quốc gia ASEAN ghi nhận các ca nhiễm Omicron.

Xét về tổng số ca mắc và tử vong, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong vòng vài tuần qua, điểm nóng này đang hạ nhiệt nhanh chóng, khi số ca mắc và tử vong đã giảm đáng kể.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 của Sinovac cho trẻ em tại Phnom Penh, Campuchia ngày 17/9/2021.

Trong khi đó, Thái Lan cũng là một điểm dịch nóng ở Đông Nam Á, song số ca lây nhiễm cộng đồng bắt đầu xu thế giảm so với vài tuần gần đây. “Xứ sở chùa Phật Ngọc” trong ngày 29/12 ghi nhận thêm trên 2.500 ca bệnh mới và 17 người tử vong.

Campuchia dịch tiếp tục thuyên giảm, với 4 bệnh nhân mới và chỉ 1 ca tử vong trong một ngày qua. Campuchia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch. Trước tình hình mới, “Xứ sở chùa tháp” đang từng bước nới lỏng giãn cách xã hội và đã mở cửa lại đất nước.

Trong khi đó, dịch bệnh tại Lào đang diễn biến khó lường, tổng số ca bệnh đã vượt 100.000, số ca mắc mới hiện quay lại mức 4 con số. Điều đáng lo ngại là số ca tử vong tại “xứ sở triệu voi” trong 24 giờ qua tăng cao với 13 trường hợp.

Ngày 29/12, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo "một cơn sóng thần" các ca mắc mới COVID-19 đang ập đến khi các biến thể Delta và Omicron của virus SARS-CoV-2 cùng lây lan nhanh chóng.

Ông Tedros gọi 2 biến thể này là những mối đe dọa kép, khiến số ca mắc mới ở nhiều quốc gia tăng lên mức kỷ lục, kéo theo số ca nhập viện và tử vong tăng. Người đứng đầu WHO bày tỏ đặc biệt lo ngại về biến thể Omicron, có khả năng lây lan nhanh.

Ông Tedros tiếp tục kêu gọi các quốc gia phân phối vaccine đồng đều hơn và cảnh báo việc quá chú trọng tiêm mũi tăng cường tại các nước phát triển có thể khiến nguồn cung vaccine cho các nước nghèo trở nên hạn hẹp. Ông cho biết WHO đang thực hiện chiến dịch vận động để mỗi quốc gia đều sẽ đạt mục tiêu tiêm phòng cho 70% dân số vào giữa năm 2022, từ đó giúp thế giới vượt qua giai đoạn hiểm nghèo vì đại dịch COVID-19./.