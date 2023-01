Xác lập kỷ lục mới trong thu ngân sách

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa:

(TBTCO) - Năm 2022, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cao, đạt và vượt xa kế hoạch. Nhờ đó thu ngân sách nội địa trên địa bàn tiếp tục được hưởng lợi; năm 2022, ước tổng thu nội địa Cục Thuế Thanh Hóa thực hiện đạt 30.450 tỷ đồng, vượt 77,6% dự toán dự toán giao, tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, Thanh Hóa đang dẫn đầu trong danh sách các tỉnh Bắc Trung Bộ về tổng thu ngân sách nhà nước, tiếp tục xác lập kỷ lục mới.

Thu ngân sách nội địa vượt 77,6% dự toán

Năm 2022, Thanh Hóa tiếp tục có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch 11,5%) và đứng thứ 7 cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.924 USD, vượt 4,42% kế hoạch.

Đáng chú ý, Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt cao nhất từ trước đến nay với tổng thu ước đạt gần 49.000 tỷ đồng, vượt 65% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ. Ông Mai Đình Tú – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho hay, năm 2022, ước tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt 30.450 tỷ đồng, đạt 177,6% dự toán dự toán giao, bằng 106,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thu NSNN đạt 17.370 tỷ đồng, đạt 149,5% dự toán giao, bằng 126,7% so với cùng kỳ thực hiện.

Có được kết quả trên, ông Tú cho rằng, tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao công tác thu ngân sách trên địa bàn; cục thuế cũng tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các giải pháp thu NSNN.

Doanh nghiệp hồi phục, nộp ngân sách tăng trưởng khá. Ảnh: TN

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, triển khai các giải pháp thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản kịp thời, tạo ra sự chuyển biến về ý thức kê khai của người nộp thuế (NNT), tăng thu cho NSNN. Các giải pháp trong công tác thanh tra, kiểm tra; ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng thu NSNN.

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo tỉnh, Cục Thuế Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị và đề nghị các đơn vị phát động đến toàn thể công chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, hóa đơn điện tử và các nhiệm vụ khác được giao. Cục Thuế Thanh Hóa đã triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm thuế, phí và hỗ trợ NNT nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp NNT phục hồi sản xuất kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho NSNN.

Thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp công tác thuế

Chia sẻ về giải pháp nhiệm vụ công tác thuế năm 2023, Cục Thuế Thanh Hóa đã xây dựng Kế hoạch thu NSNN năm 2023 để tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhằm phấn đấu hoàn hành vượt mức nhiệm vụ các cấp lãnh đạo giao. Đồng thời, cục thuế sẽ phát động phong trào thi đua, thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp công tác thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc năm 2021 của Bộ Tài chính cho Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Nghĩa

Về các giải pháp cụ thể, lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, cục thuế chỉ đạo các phòng thanh tra - kiểm tra, các chi cục thuế triển khai, hướng dẫn NNT đăng ký, sử dụng ứng dụng cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp; rà soát các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn, phối hợp với Tổ triển khai dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người lao động đăng ký, sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Chỉ đạo các đơn vị phân tích, đánh giá, hoàn thành công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT), kết hợp kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế và tăng cường quản lý thuế đối với NNT có hoạt động khai thác khoáng sản.

Khối sản xuất kinh doanh nộp ngân sách tăng trưởng ổn định Báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa ghi nhận, khối sản xuất kinh doanh nộp ngân sách tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 109,3% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 190,9% dự toán; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 136,9% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 169,7% dự toán; thu lệ phí trước bạ đạt 129,2% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 138,1% dự toán. Các khoản thu từ đất vượt khá cao so với dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 237,4% dự toán; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 104,7% dự toán.

Hoàn thiện bộ tiêu chí rủi ro về hóa đơn, đưa phần mềm rà soát rủi ro về hóa đơn vào vận hành và triển khai thực hiện nhằm tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực trong công tác tăng cường rà soát HĐĐT, đồng thời đảm bảo nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Trong công tác quản lý nợ, Cục Thuế Thanh Hóa thực hiện rà soát, đối chiếu, phân loại nợ và tình trạng nợ thuế; phát hành thông báo tiền thuế nợ và gửi đến NNT bằng đường công văn và qua email NNT đã đăng kí với cơ quan thuế. Thực hiện đôn đốc NNT nộp tiền thuế nợ, thông báo đến NNT về việc đã hết thời gian gia hạn nộp thuế, số nợ thuế đã thuộc diện phải cưỡng chế nợ thuế để NNT biết, đối chiếu các khoản thừa, thiếu (nếu có) và có biện pháp thu nợ hiệu quả.

Trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ NNT, Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa để tuyên truyền chính sách, pháp luật, hỗ trợ NNT, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT trên eTax, trả lời những vướng mắc, kiến nghị của NNT qua trang thông tin điện tử ngành Thuế kịp thời; tuyên truyền đến cán bộ công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile).