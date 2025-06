Xây dựng Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn

(TBTCO) - Phấn đấu xây dựng và phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Ngày 12/6, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) dự và chỉ đạo Đại hội.

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu một cách toàn diện, tích cực

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BHXH Việt Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức sáng tạo, nỗ lực vươn lên, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH Việt Nam đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Bộ Tài chính và ổn định an sinh xã hội của đất nước, không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong đó, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được chú trọng và đẩy mạnh, tiến tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Ước thực hiện đến tháng 06/2025, số người tham gia BHXH đạt 20,78 triệu người, tăng 5,63 triệu người (tương đương 37,2%) so với cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020; số người tham gia BHYT đạt 96,46 triệu người, tăng 10,94 triệu người tham gia (tương đương 12,8%) so với cuối nhiệm kỳ 2015-2020; số người tham gia BHTN đạt 16,42 triệu người, tăng 3,70 triệu người tham gia (tương đương 29,1%) so với cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tăng liên tục qua các năm, với số thu năm sau cao hơn năm trước, đạt hoặc vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được Chính phủ giao. Dự kiến đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ước đến hết tháng 06/2025), tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 2.353.533 tỷ đồng, tăng 64,5% (923.040 tỷ đồng) so với nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về thực hiện nhiệm vụ đột phá, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ BHXH Việt Nam quyết tâm hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước. Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số mạnh mẽ trong toàn hệ thống BHXH Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức có nhiều đổi mới. Cán cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động luôn được học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Chỉ thị số 05- CT/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương đã mang lại hiệu quả thiết thực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được tăng cường đã phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Vững bước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025 đã đạt được.

“Đây là kết quả rất đáng tự hào mà BHXH Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của đất nước và đóng góp vào những kết quả tích cực, nổi bật của Bộ Tài chính” - đồng chí nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) phát biểu tại Đại hội.

Đồng tình với các định hướng phát triển, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Phạm Đức Thắng gợi mở thêm một số giải pháp.

Theo đó, Đảng ủy BHXH Việt Nam cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, định hướng của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính và các mục tiêu, kế hoạch trong Chiến lược phát triển hệ thống BHXH Việt Nam đến năm 2030 để cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác trong toàn Hệ thống BHXH. Chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHTN cho phù hợp.

Tiếp đó, chỉ đạo BHXH các khu vực, BHXH các tỉnh, thành phố quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của hệ thống BHXH Việt Nam để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ. Quản lý cơ chế tài chính, đầu tư các quỹ theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng quản lý, đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số theo yêu cầu tại Nghị quyết 57-NQ/TW của Trung ương; hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về BHXH với các cơ sở dữ liệu khác; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm; quyết liệt triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Chính phủ.

Tổ chức triển khai các Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Ban chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cấp; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính…